亞凱迪亞市今夏入室盜竊案 近5成透過後院窗戶或玻璃門進入

亞市警局總結今年夏天入室盜竊趨勢發現，46%的盜賊是通過後院窗戶或玻璃門進入，而35%的盜竊發生在沒有安裝警報系統的住宅。（亞市警局提供）

亞凱迪亞 近日發生多起入室盜竊和商業盜竊案件，亞市警局總結今年夏天入室盜竊趨勢發現，46%的盜賊通過後院窗戶或玻璃門進入，而35%盜竊發生在沒有安裝警報系統的住宅。

亞市警局根據今年暑期發生的居民入室盜竊案件統計發現，大部分盜竊是從後院窗戶或玻璃門進入，還有30%案件發生時屋主在度假或出城，還有24%的案件是因為屋主沒有啟動監控錄像或警報系統。

像在11日發生的兩起入室盜竊案，就是切斷電源導致安保系統失靈或打破玻璃門進入室內。在當天下午1點49分，南第九大道1200號街區的一處住宅發生入室盜竊案。嫌疑人關閉電源後，進入室內盜竊。在當天的下午3 點42分，北Baldwin大街1300號街區的一處住宅發生一起未遂入室盜竊。 該居民回到家時，聽到一名嫌疑人打碎後玻璃門。她目睹嫌疑人逃跑。嫌疑人是一名西裔男性，身高約5英尺11英寸，體重200磅，身穿灰色連帽運動衫、深色牛仔褲、黑色滑雪 面罩和黑色手套。

在4日晚10點17分，Hampton路1000號街區的一處住宅發生入室盜竊。監控攝像頭拍下三名犯罪嫌疑人從後門進入空置房屋。這三人是身材瘦削的男性，他們穿著連帽運動衫、褲子和手套。

亞市從8月初迄今發生多起商業盜竊案件，在7月30日凌晨4時47分，位於東Foothill路110號的Elite電子煙店監控，拍到兩名嫌疑人打破前窗拿著裝滿香煙的袋子逃離，其駕駛一輛深色較新的車型。 1日上午10時43分，位於北第一街125號的24 Hour Fitness在前日的凌晨4時30分至

凌晨5時期間，有人強行打開受害人在男洗手間的儲物櫃，偷走背包、手機、車鑰匙。當天中午12時18分，西Colorado大道1150號的Artis Senior Living發生商業盜竊，某人撬開一間電氣室的門鎖，但空手而逃。