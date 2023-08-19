我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

亞凱迪亞市今夏入室盜竊案 近5成透過後院窗戶或玻璃門進入

記者張宏/洛杉磯報導
亞市警局總結今年夏天入室盜竊趨勢發現，46%的盜賊是通過後院窗戶或玻璃門進入，而35%的盜竊發生在沒有安裝警報系統的住宅。（亞市警局提供）
亞市警局總結今年夏天入室盜竊趨勢發現，46%的盜賊是通過後院窗戶或玻璃門進入，而35%的盜竊發生在沒有安裝警報系統的住宅。（亞市警局提供）

亞凱迪亞近日發生多起入室盜竊和商業盜竊案件，亞市警局總結今年夏天入室盜竊趨勢發現，46%的盜賊通過後院窗戶或玻璃門進入，而35%盜竊發生在沒有安裝警報系統的住宅。

亞市警局根據今年暑期發生的居民入室盜竊案件統計發現，大部分盜竊是從後院窗戶或玻璃門進入，還有30%案件發生時屋主在度假或出城，還有24%的案件是因為屋主沒有啟動監控錄像或警報系統。

像在11日發生的兩起入室盜竊案，就是切斷電源導致安保系統失靈或打破玻璃門進入室內。在當天下午1點49分，南第九大道1200號街區的一處住宅發生入室盜竊案。嫌疑人關閉電源後，進入室內盜竊。在當天的下午3 點42分，北Baldwin大街1300號街區的一處住宅發生一起未遂入室盜竊。 該居民回到家時，聽到一名嫌疑人打碎後玻璃門。她目睹嫌疑人逃跑。嫌疑人是一名西裔男性，身高約5英尺11英寸，體重200磅，身穿灰色連帽運動衫、深色牛仔褲、黑色滑雪面罩和黑色手套。

在4日晚10點17分，Hampton路1000號街區的一處住宅發生入室盜竊。監控攝像頭拍下三名犯罪嫌疑人從後門進入空置房屋。這三人是身材瘦削的男性，他們穿著連帽運動衫、褲子和手套。

亞市從8月初迄今發生多起商業盜竊案件，在7月30日凌晨4時47分，位於東Foothill路110號的Elite電子煙店監控，拍到兩名嫌疑人打破前窗拿著裝滿香煙的袋子逃離，其駕駛一輛深色較新的車型。 1日上午10時43分，位於北第一街125號的24 Hour Fitness在前日的凌晨4時30分至

凌晨5時期間，有人強行打開受害人在男洗手間的儲物櫃，偷走背包、手機、車鑰匙。當天中午12時18分，西Colorado大道1150號的Artis Senior Living發生商業盜竊，某人撬開一間電氣室的門鎖，但空手而逃。

亞凱迪亞 滑雪

上一則

「舞動人生」精采講座 今日登場

下一則

紐森打擊零售犯罪 公路巡警增三倍資源

延伸閱讀

爬梯入室盜走華裔屋主4萬現金 警鎖定2嫌

爬梯入室盜走華裔屋主4萬現金 警鎖定2嫌
孟昭文聯合郵局、警方 阻郵件盜竊 籲民眾收件前再投遞

孟昭文聯合郵局、警方 阻郵件盜竊 籲民眾收件前再投遞
聖谷賊團2小時狂偷8家店 多數拿不到500元

聖谷賊團2小時狂偷8家店 多數拿不到500元
南加賊團2小時盜8店 偷不到錢就破壞

南加賊團2小時盜8店 偷不到錢就破壞
南加亞凱迪亞市警局通緝盜竊嫌犯

南加亞凱迪亞市警局通緝盜竊嫌犯
防盜裝置有問題 多起入室竊盜案駕駛現代、起亞贓車撞開店門

防盜裝置有問題 多起入室竊盜案駕駛現代、起亞贓車撞開店門

熱門新聞

7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
大群嫌犯衝入Nordstrom商店實施打砸搶。（Instagram用戶@ELLA_ISE4）

南加再現集體打砸搶 逾30匪哄搶約10萬元商品 路人嚇傻

2023-08-13 19:52
洛杉磯好萊塢山一棟市場估值過千萬的山景豪宅被遊民非法侵占，房屋被嚴重破壞。（圖片取自Zillow、KTLA）

好萊塢千萬豪宅遭遊民霸占 堆滿雜物、糞便

2023-08-13 15:39
好市多有舊電子產品換購物卡業務。（記者王若然／攝影）

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

2023-08-12 20:23
熱帶風暴19日襲南加，帶來大雨強風高浪。(Southern California Weather Force)

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

2023-08-17 15:06
84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

2023-08-18 02:19

超人氣

更多 >
哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手
國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高
摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢