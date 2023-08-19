2023台美小姐選拔賽 在洛杉磯台灣會館圓滿落幕

「2023台美小姐選拔賽」在洛杉磯舉行，12位佳麗優雅獲獎，展現自信成熟，將以優秀公民的素養代表台美社區參與各項活動。（台灣會館提供）

「2023台美小姐選拔賽」日前在洛杉磯 台灣會館圓滿落幕，台灣會館董事長陳柏宇致詞勉勵佳麗們，總召集人楊悅英為皇后宋依珊、6位公主以及5位親善大使在頒獎典禮上頒發證書、獎狀以及獎學金，標誌著本屆台美小姐選拔賽正式邁入了執行親善任務的階段。

經過為期7周的周末集訓，決賽8月5日在聖蓋博 希爾頓大飯店舉行。在激烈的競爭中，精通4國語言的宋依珊（MimiQ Soong）脫穎而出，贏得了冠軍，並獲得了「最佳才藝獎」和「最佳造型獎」，並在頒獎典禮上，她被授予了3000美元的獎學金以及證書和獎狀。

第一公主杜若薇（Lea Dumortier）是台法混血兒，精通5國語言包括台語。她不僅榮獲「最佳人氣獎」，還獲得了2000美元的獎學金以及證書和獎狀。第二公主許潔如（Hilary Hui）獲得了1000美元的獎學金以及證書和獎狀。

另外，第三公主古佳瑜（Cheryl Ku）、第四公主姜安婕（Angelina Chiang）、第五公主江小如（Rose Chiang）和第六公主林萎榛（Ashley Lin）各自獲得了500美元的獎學金以及證書和獎狀。還有5位親善大使，分別是林耘瑄（May Lin）、林修帆（Jill Lin）、陳侑萱（Christie Chen）、蔣雨婕（Vivian Chiang）和簡良瑾（Emilyn Cahn），她們各自獲得了300美元的獎學金以及證書和獎狀。

在活動中，教師潘掏慧（Gloria Yang）也出席並鼓勵佳麗們保持初心，作為台美小姐，她們代表著優秀的台美公民素養，將傳承台美文化和貢獻，參與各種活動，展現得體微笑，關注台美公共事務，關心台灣的發展，培養內涵和深度。