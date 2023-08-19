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格倫代爾YSL搶案 首名搶匪被捕

編譯侯乃云／綜合報導
警方宣布Americana at Brand購物中心搶案的首名嫌犯被逮捕。(取自abc7截圖)
警方宣布Americana at Brand購物中心搶案的首名嫌犯被逮捕。(取自abc7截圖)

格倫代爾（Glendale）警方宣布，逮捕Americana at Brand購物中心犯下搶案的的其中一名23歲嫌犯伊萬．伊薩克．拉米雷斯（Ivan Isaac Ramirez）。在監視器影片中，嫌犯從格倫代爾Americana購物中心的高端服飾店，偷走了價值數十萬美元的商品後逃跑。

拉米雷斯因涉嫌有組織的零售盜竊、入室盜竊、大規模盜竊和共謀等多項罪名而被逮捕。

這起搶劫案發生在8月8日，犯罪行為全程被監視器錄下來。警方表示，當時至少有30名嫌疑犯湧入商店，估計搶走價值約40萬美元的商品。案發之後，格倫代爾的刑事警察一直在與Americana購物中心的安全人員，以及YSL代表合作調查。

格倫代爾警察局局長錫德（Many Cid）表示：「我向格倫代爾社區的成員以及洛杉磯地區保證，我們絕不容忍這些竊盜行為。這是與此犯罪有關的第一次逮捕行動，後續會有更多逮捕。」

作為the Grove和其他南加州零售中心的所有者代表，Rick Caruso針對這次逮捕發表聲明感謝格倫代爾警察局，並承諾格倫代爾Americana購物中心，將持續提供民眾安全、卓越的服務。

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