劉榮文 獲方樹強頒傑出教育工作者

前聯邦教育部助理副部長張曼君博士（右）祝賀劉榮文教授（左）獲獎。（記者楊青╱攝影）

近年獲得「最受學生喜愛教授」好評的東洛杉磯 學院現代語言系中文及中國文化終身教授劉榮文，近日再獲加州 眾議會第49區「傑出教育工作者」殊榮，成為全加州華裔人口最多選區首批獲獎的教育工作者之一。華人僑社12日晚舉辦晚宴，向劉榮文表達祝賀。

洛城文化人士魯安（前右）向劉榮文（右）贈字祝賀。（記者楊青╱攝影）

劉榮文感謝社會各界人士的支持。他特別提到南加華裔教師協會創辦人文華東、威尼斯高中（Venice High）前校長Jan Davis和中文老師宋思羽等領路人。劉榮文表示，他一直秉持「有教無類」的理念，每個學生都獨特且富有潛力，因此教育學生揚長避短，因材施教。

劉榮文教授表示，2012年左右美國學校的中文教育達到高峰，但之後停滯不前，不過東洛杉磯學院在疫情期間的中文學習註冊率反倒上升，因為很多外州和外校的學生都慕名而來。這個暑期，他開設的中文和中國文化課再次爆滿，中美兩國關係雖然處於低潮，但很多學生對中文和中國文化的喜愛和熱情沒有改變。

張曼君（左二）、方樹強（中）、江俊輝（右）祝賀劉榮文教授（右二）榮獲加州49區傑出教育工作者殊榮。左一為劉榮文太太程梅麗莎（記者楊青╱攝影）

劉榮文長期從事教育工作，在20多年任教的東洛杉磯學院之前，曾任教於洛杉磯聯合學區和Loyola Marymount大學。他同時也擔任南加州華裔家長教師協會會長、美西華人學會副會長、北美南加州華人寫作協會副會長等僑社義職，教書育人，服務社會，身體力行。

北美南加華人寫作協會前會長廖茂俊教授（左二）祝賀劉榮文教授（左一）獲獎。（記者楊青╱攝影）