2023亞裔願景論壇／趙美心：消除刻板印象

國會議員趙美心在2023亞裔願景論壇上講話。（記者王若然／攝影）

國會議員趙美心 （Judy Chu）對於華裔 官員屢屢被質疑忠誠度發表看法。她還介紹近一年來在國會推進亞裔 權益的新立法，特別是蒙特利公園市槍擊案後，對限槍所推出的新法令。

趙美心因在今年年初支持華美銀行（East West Bank）董事長吳建民（Dominic Ng），被德州眾議員蘭斯古登（Lance Gooden）質疑忠誠度。當時吳建民被拜登總統任命為亞太經濟合作組織商業諮詢委員會主席，吳建民也被包括古登在內的六位共和黨聯邦眾議員質疑對美國的忠誠度。

趙美心對此表示十分反感和生氣，她表示，亞裔美國人經常被當作外國人，不管他們在美國居住多久，或做出多大的貢獻，這種對亞裔的刻板印象在美國已存在幾十年。趙美心在美國出生長大，從政超過30年。

除華裔民選官員外，華裔科學家、工程師也被刻板印象所影響。趙美心說，前總統川普發起的「中國行動計畫」（China Initiative），是這一切的始作俑者。該計畫懷疑許多華裔科學家和工程師是間諜，並對他們實施逮捕，但後來很多案子因證據不足被法院駁回。趙美心說，亞裔一定要反擊，遭遇不公平要敢於發聲，這些假借刻板印象對亞裔發起的攻擊，是錯誤的。亞裔其實對美國貢獻很多，讓這個國家變得更好。

在疫情期間仇亞事件、犯罪高漲，趙美心在國會推動一系列法案，包括「Covid-19 Hate Crime Act」、「No Hate Act」等。後疫情時代，她推動法案將亞裔對美國的貢獻寫進教科書，並建立博物館讓更多美國人了解亞裔的歷史與貢獻。例如在華府國家博物館群的史密森學會（Smithsonian Institution）建立亞太裔國家博物館。此外，她還組織成立委員會，專門審查國會提案中涉嫌歧視亞裔的條例。

2023年農曆新年夜發生的蒙特利公園市槍擊大屠殺，奪走11個無辜的生命。為防止更多槍枝暴力，趙美心支持「Assault Weapons Ban Act of 2023」。該案禁止在全美銷售、生產及運輸半自動武器（semiautomatic weapons），而蒙市槍案中的兇手就是用這樣的武器殺人的。

趙美心還參與起草推廣「紅旗法」，包括由她起草的「語言輔助槍枝暴力預防策略法案」（Language Access to Gun Violence Prevention Strategies Act），確保聯邦機構，如聯邦疾病防控中心（CDC）、聯邦司法部（DOJ）等，在宣傳「紅旗法」、槍枝暴力安全預防時，提供符合少數族裔語言、文化的宣傳方式，使英語水平有限的少數族裔充分了解法案的相關內容。