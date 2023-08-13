加州青少年高球賽 台灣林品杉封后

台灣青少女高爾夫球手林品杉（右）拿下加州佛雷斯諾青少年高爾夫球競標賽女子冠軍。（TIGA提供）

2023年加州 青少年高爾夫球錦標賽日前在貝克斯菲爾德（Bakersfield）落幕，來自台灣的14歲少女高爾夫球手林品杉（Sophia Lin）勇奪冠軍。這是繼加州佛雷斯諾青少年高爾夫球競標賽奪冠後，她再度捧下了冠軍盃。

該項賽事在8月2日至4日持續三天，女子組共有27名選手參加，以華裔和韓裔選手之間的競爭最爲激烈。林品杉前兩個回合71-69桿，一路領先，第三天打出了74桿。她的教練翁士梤表示，最後一天兩位對手窮追不捨，過程互有拉鋸，林品杉在激烈的競爭中最終技勝一籌，登上冠軍領獎臺。

今年自台北市麗山國中畢業，秋季即將升入和平高中的林品杉，今年三月兩度前往上海通過資格賽並拿下全球通系列賽總決賽女子冠軍，並贏得AJGA全卡資格。此次暑假則是和媽媽及外婆一起來美參加比賽，經由會外賽打進美國青少年女錦標賽，有連續拿下兩座AJGA冠軍，獲得不少美國大學校隊教練關注。

來自台灣的青少女高爾夫球手林品杉（左）拿下加州青少年高爾夫球競標賽女子冠軍。（TIGA提供）

台灣青少年高爾夫球員近年在美國賽事中表現亮眼，受到美國大學關注。今年暑期兩度在加州青少年高球 賽奪冠的林品杉，比賽期間已有洛杉磯加大 的高球教練關注。

林品杉自幼稚園起就進入台灣高爾夫學院（TIGA）學習高爾夫，三年級加入小培訓隊，五年級起由總教練親自培訓，近年在國內外青少年（女）高球賽事中頻頻領先。教練表示，林品杉此次來美移地訓練兩個月，收穫許多經驗，特別是對美式快速果嶺的掌握，之前她在美國青少女競標賽比賽期間就有美國大學關注，這次在加州出賽，洛杉磯加大新上任的女子高爾夫校隊總教練Alicia Um Holmes特別就來觀察，事後寫信給留學生顧問，稱林品杉表現優異。