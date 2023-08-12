洛杉磯急難救助協會 拜會天普警局

從左至右依次是律師鄧洪、羅斯密商會CEO冉瑞宜、華人警察Justin Zhou、洛杉磯僑界急難救助協會會長劉煥君、天普市分局長Jorge Meza、保險業者張國興。（記者張宏／攝影）

Jorge Meza近日接替Mark Reyes成為洛縣警局天普 市分局局長，洛杉磯僑界急難救助協會一行人日前拜訪天普警局，對Jorge Meza就任表示祝賀，同時反映華人 對社區治安、遊民 氾濫和槍支濫用等議題的關注。

Jorge Meza在洛縣警局工作20多年，曾經在天普分局擔任巡佐（Lieutenant），他對洛杉磯僑界急難救助協會一行人的到來表示歡迎，他說，天普分局服務的杜瓦堤（Duarte)、羅斯密（Rosemead）、天普市（Temple City） 和南艾爾蒙地（South El Monte）等地區都居住不少華人，他希望能建立華人對警局的信任，鼓勵華人在遇到可疑人和事時，能夠第一時間報告警察。

緊急救難協會會長劉煥君表示，此次來警局拜會一方面祝賀Jorge Meza成為天普分局新任局長，一方面是表達華人對社區治安和遊民問題的關注，尤其現在遊民越來越多，他們對社區治安造成了影響。希望警方能在遊民治理方面多做工作。

協會顧問張國興和鄧洪都發表了意見。張國興表示，現在治安惡化大家不敢晚上出門，也不敢戴貴重的首飾，導致人心惶惶。同時華人礙於語言和文化的障礙，有時報警不知道如何表達，他們需要警方和社區組織的幫助。

律師鄧洪很關注華人擁槍問題，他表示，現在不少華人買槍用於家防，但是很多人不了解槍枝的使用方法和法規，很容易捲入麻煩。同時他希望警局能恢復亞裔犯罪小組，因為處理華人社區的案件需要了解華人社區的生態和文化。另外他建議華人加入警局擔任警員，也能擔任行政職務，給多元族裔不同的晉升機會，才能更好表達和維護不同族裔的權益。

Jorge Meza表示，天普市分局的警察來自不同族裔和背景，他們會講中文、粵語、俄語等多種語言，這本身就是考量了在多元文化社區執法的特性。警局通過社交網絡平台即時更新警局動態，也是讓民眾了解警局工作，同時建立對警局的信任感。

警局也一直注重警察對警局歸屬性的培訓和培養，鼓勵他們深入社區，了解當地社區民眾的文化。對於遊民治安問題，警方也在積極巡邏尋找可執法的空間，例如一些遊民涉嫌偷盜超市購物車，這本身就會讓他們坐牢。

他說，很歡迎華人社區組織和民眾和警局溝通增進了解，只有建立信任關係，才能大家團結一致保護社區的安全，如果有需要警局幫助和提供服務，也請讓警局知道。