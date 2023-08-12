洛市安置遊民 每人月花1.7萬

洛市遊民安置計畫每月每人花費1.7萬元。（美聯社）

洛杉磯 市府最新報告顯示，截至2023年6月30日，遊民 安置計畫已支出的經費為3261萬9694元，提供了5萬7533天的過夜住宿，概略估算每位遊民每晚費用為567元，意即每月每人的費用達1萬7009元。

洛杉磯市市長貝斯（Karen Bass）上任後推動的遊民安置計畫，以Inside Safe為代表。不過，這筆費用還包括，洛市警局（LAPD）為棚區清掃計畫安排的維安支出，洛市交通局（Department of Transportation）運送遊民的費用，洛杉磯遊民服務局（Los Angeles Homeless Services Authority）協助遊民的經費，以及住房、服務、24/7照護與飲食的費用。

Inside Safe在2023-2024財年編列了2億5000萬元的經費，服務項目除了上列項目，還有協助遊民換至長期居住地的費用。

遊民安置計畫的成果，大約六分之一的遊民最終選擇退出、回到街頭。服務的遊民為1463人，其中1105人為短期安置，108人移居長期住所，250人退出計畫，或選擇在街頭接受社工幫助、但不願住進旅館。

The Center Square指出，2億5000萬元的經費中，9200萬元用於旅館住房，1800萬元準備給付遊民造成的旅館損失，600萬元為協助遊民搬遷的人事費，1600萬元用於旅館管理與長期安置，1600萬元是維持費，1000萬元為各間旅館的管控費用。

另外還有1300萬元的餐飲費（即每人每天21元），100萬元的遊民物品保管費，1300萬元的轉至長期住所費用，1800萬元的租金費用（即兩年期間，每人每月1833元），與4700萬元（3100萬元來自加州 補助）的旅館購置與維持費。