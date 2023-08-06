南加旅館公會培訓 台灣5實習生結業

南加州台灣旅館業同業公會年度實習生結業式，(左起)經文處長紀欽耀夫婦、師大紀威、大業楊博淮、大業梁鈞宥、台大胡巽則、台大蔡尚達、會長張郁芬、副理事長徐明豐。（記者張宏／攝影）

南加州 台灣旅館業同業公會年度實習生培訓計劃日前舉辦結業式，來自台灣多所高校的五名實習生在Westin Bonaventure飯店完成為期五周的經營管理課程。

該計劃目的是回饋台灣，提升台灣學生國際觀，栽培觀光 旅館年輕學子。旅館公會副理事長徐明豐表示，受到前會長王政煌的鼓勵，從2015年開始推動實習計畫 ，每年招收5-6名實習生，所謂「行千里路，勝讀萬卷書」，為培養年輕學生走出台灣，更具國際觀。除疫情期間，每年都會進行實習生計劃。同時為訓練到位，每年都會傾聽學生需求及反應，及接納旅館幹部的建議，不斷調整，希望在最短時間內，讓學習效率事半功倍。

今年五名實習生在徐明豐經營的旅館度過一個月左右的時間，他們分別是台大會計學系大三胡巽則 、台大政治學系國際關係大二蔡尚達、台灣師範大學東亞系大三紀威、大葉觀光旅遊系大四楊博淮和梁鈞宥。

南加州台灣旅館業同業公會年度實習生培訓計劃日前舉辦結業式。（記者張宏／攝影）

實習生感謝徐明豐提供周詳規劃，讓他們在短短5周內學習旅館的客務(櫃台及行李)、財務、餐廳、銷售宣傳、房務部（清理、洗衣）、工程等各部門工作，且要求他們每天觀摩幹部會議，學習領導管理細節，讓他們大有長進，前檯客服是他們最喜歡的職位。台大的胡巽則和學弟蔡尚達未來都有留學美國的想法，他們認為實習計畫非常充實，尤其在全英語環境中，有更多的口語練習，但也會碰到許多狀況之外，學會沉著處理。

實習生紀威表示，沉浸式全英語環境，一對一交流，開始學會表達自己。也深刻感受到美國族裔包容，文化多元的優點，未來想在當兵後到美國發展。