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僑委會搭僑 台生訪洛城台商

記者張宏/洛杉磯報導
僑委會海外搭僑計劃16名台灣大學生8月2日參訪南加州台灣旅館業同業公會。（記者張宏／攝影）
僑委會海外搭僑計劃16名台灣大學生8月2日參訪南加州台灣旅館業同業公會。（記者張宏／攝影）

參加僑委會海外搭僑計劃的16名台灣學子，8月2日參訪洛杉磯台美商會和南加州台灣旅館業同業公會，向當地成功的台商和旅館業者了解美國創業、就業環境，開拓視野，洛杉磯華僑文教中心副主任劉岱欣一路陪同。

洛杉磯台美商會會長吳宣蓉對於台灣優秀下一代來美參訪表示歡迎，向大學生們介紹了台美商會的服務項目、商會成員從事的生意業務、以及商會服務社區的成就等，希望有志赴美深造或工作的有為青年，未來能夠加入青商部，在事業取得成就時也能心繫台灣。

東吳大學政治系劉同學表示，他們來自台灣多所高校的不同科系，有政治、經濟、醫學、傳播等等，很開心有這樣機會，了解僑民歷史和中華會館僑胞團體互動等。

南加州台灣旅館業同業公會副會長葉俊麟向學生們簡要介紹了台灣人在美國經營旅館的歷史，從獨立品牌經營，到加入國際性連鎖品牌經營，如今進入47個年頭，在洛杉磯旅館行業市場占有一席之地。

旅館業公會顧問汪俊宇表示，創業有成功也有失敗，但美國有很多機會，雖然安全性不如台灣，只要不放棄就會成功。他提醒人生要有規劃，要創造未來，致富有很多門道，尤其是用別人的錢賺錢，借力使力。

帶領學生拜訪洛杉磯台美商會及南加州台灣旅館業同業公會是搭僑計劃的重要行程，僑教中心副主任劉岱欣表示，學生通過和這些成功的台商直接對話，提出自己對海外就業、創業的想法，不僅能夠拓寬視野，也能了解海外台灣企業家的成功史，這些故事也許會影響他們一生。

僑委會海外搭僑計劃選送18至30歲台灣優秀在學青年，以中低收入家庭青年優先，暑假前往北美等地華僑文教服務中心見習。洛杉磯地區今年有16名青年參加為期七天的搭僑計畫，節目包括僑社參訪、訪問僑團組織及參與海外僑社活動、瞭解政府駐外機構文化及僑務運作及文化體驗等，2日是洛杉磯行程的尾聲。

僑委會海外搭僑計劃16名台灣大學生8月2日參訪洛杉磯台美商會。（記者張宏／攝影）
僑委會海外搭僑計劃16名台灣大學生8月2日參訪洛杉磯台美商會。（記者張宏／攝影）
旅館業同業公會副會長葉俊麟（左）和學生代表互換禮物。（記者張宏／攝影）
旅館業同業公會副會長葉俊麟（左）和學生代表互換禮物。（記者張宏／攝影）
洛杉磯台美商會會長吳宣蓉（右）在僑教中心副主任劉岱欣（中）見證下和學生代表互換禮...
洛杉磯台美商會會長吳宣蓉（右）在僑教中心副主任劉岱欣（中）見證下和學生代表互換禮物。（記者張宏／攝影）

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