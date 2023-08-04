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華埠中心青少年獎學金 12人各頒2500元

記者朱敏梓／洛杉磯報導
2023年華埠服務中心第五屆青少年獎學金獲得者。（華埠服務中心提供）
2023年華埠服務中心第五屆青少年獎學金獲得者。（華埠服務中心提供）

華埠服務中心(Chinatown Service Center，CSC) 8月1日線上舉辦「2023年華埠服務中心第五屆青少年獎學金頒獎典禮」，本年度共有12名受獎者，專業多為理工科和商學院，包括史丹福大學(Stanford University)數學系，每位各頒2500元獎助學金。

該獎學金由該中心董事會前主席鄺之才(Henry Kwong)暨Margret Kwong伉儷、李鐵生(Tit Li)醫師以及黃雅雲(Nga Wan Wong)醫師伉儷，及主席朱碧雲(Bee Hsu)青少年紀念獎學金基金共同提供。

聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)特別錄製了影片恭喜所有得獎者。鄺之才夫婦則勉勵學子，未來將面臨許多挑戰，記得自己的人生目標、了解自身強項與弱點、並接受家人的愛。

秉承已故妻子朱碧雲栽培弱勢學子遺願的徐少游表示，朱碧雲青少年獎學金基金，是由超過170位親友共同捐出，期待得獎者運用自身才能，對社會創造正面影響。李鐵生暨黃雅雲夫婦則祝福所有得獎學生，表示支持青少年獎學金的熱誠將不會間斷。

談到受獎感受，即將就讀史丹福大學的新生Zangyang Wu說，「感謝所有捐款者，也感激青少年中心主任Vicky Wong，讓我們知道夢想是值得爭取的。」

中心執行長伍競群(Peter Ng)感謝了所有捐款者，並提到今年得獎人皆在課餘時間指導其他小朋友的課業，期許他們學成後，回饋給更多需要幫助的人，並在大學校園中創造美好回憶。

聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)特別預錄影片恭喜所有得獎者。（記者朱敏梓/攝...
聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)特別預錄影片恭喜所有得獎者。（記者朱敏梓/攝影）

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