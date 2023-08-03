亞裔名人堂 年度人物最終榜單出爐

亞裔名人堂2023年年度人物最終榜單出爐，蘇姿豐、張祥華等多名華人入選。（名人堂提供）

亞裔 名人堂（Asian Hall of Fame）2023年度人物最終榜單出爐，超微執行長蘇姿丰及慈善家張祥華等多名華人 入選，頒獎典禮將於10月21日在Biltomore酒店舉行。

亞裔名人堂總裁和CEO謝明錦（Maki Hsieh）也是葛萊美獎的投票成員，她表示，今年的年度人物，改變全美對亞裔貢獻、性格和服務的看法。通過亞裔名人堂頒獎典禮，促進跨文化交流與理解。

年度人物頒獎典禮恰逢名人堂創始家族移民美國的160周年，同時也是合作酒店Biltmore的一百周年紀念日，具有多重意義。年度人物頒獎活動將為名人堂的多元化青年獎學金、自閉症譜系障礙（ASD）項目和人口販運（Human Trafficking）倖存者等項目募款和提供幫助。

2023年年度人物包括，華人女編劇Adele Lim、威娜公司首席執行官Annie Young-Scrivner、滾石偶像Ben Fong-Torres，慈善家張祥華夫婦，國會女議員Marilyn Strickland，Vault89創始人/首席執行官Doug Baldwin Jr、音樂開拓者Far East Movement、EDM 製作人Jennifer Lee （TOKiMONSTA）、美國海軍十字勳章獲得者Kiet Nguyen、文化偶像Lalisa Manoban（Blackpink）、超微（AMD） 主席和首席執行長蘇姿丰（Lisa T. Su博士）、希望之城免疫腫瘤學主席Peter H. Lee 博士、萬象美國總裁倪頻、西雅圖港委員會主席Sam Cho及慈善家Shang-Li與Betty Huang。

任天堂（Nintendo）成為第一個獲得年度企業獎的企業，年度悼念人物有Queen樂隊創始人Freddie Mercury (1946-1991)，Benihana創始人Rocky Aoki (1938-2008)，傳奇作曲家坂本龍一 （1952-2023），聖曼努埃爾宣教印第安人團的創始長老桑托斯·曼努埃爾（Santos Manuel，1814-1919）和藝術家大使Johnny Cash（1932-2003）。

活動更多詳情，請查閱www.asianhalloffame.org。