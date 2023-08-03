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「擁抱生命」夏季送暖義演 助台灣弱勢

記者張庭瑜／洛杉磯綜合報導
擁抱生命擁抱愛的全體表演者齊聚一起，展現出洋溢著愛心和熱情的笑容。大家攜手形成一個溫馨的圈圈，象徵著連結和團結。（主辦單位提供）
擁抱生命擁抱愛的全體表演者齊聚一起，展現出洋溢著愛心和熱情的笑容。大家攜手形成一個溫馨的圈圈，象徵著連結和團結。（主辦單位提供）

第16屆「擁抱生命擁抱愛」2023慈善夏季送暖義演「愛返台灣-遍地芬芳」募款音樂會，7月30日（周日）在洛僑中心舉行，由台美人歷史協會和高美生命與愛關懷協會聯合主辦。這場義演吸引了來自南加州的40多位熱愛歌舞的民眾報名參與，所籌集的款項將捐贈給台灣的四個弱勢非營利機構。

台美人歷史協會會長楊嘉猷表示，這次義演的特色之一是所有演出者都捐助了至少120美元，有些甚至慷慨解囊捐出1000元以上，無私的付出令人感動。他邀請在場觀眾共襄盛舉，一同捐款幫助台灣的弱勢群體。

這次義演的策畫者之一蔡淑女是公益行者中的重要人物。她與她的歌友們憑藉這份熱情，在「擁抱生命擁抱愛」這片歌唱園地上開展了持續16年的公益活動。這次義演是第88場，義工們始終堅持不接受贊助，自行負擔所有活動成本，將募集所得全數捐出。

當天的演唱會特別邀請了兩個表演團體。第一組是由腦性麻痺兒組成的「天使之家」，由會長Mark帶領腦性麻痺兒團員出場介紹「天使之家」的成立和分享他們的理想。第二組是由台灣搭僑計劃成員加入演出，「台灣青年海外搭僑計畫」遴選了16位優秀的大專院校學員，他們來到洛杉磯進行為期一周的海外參訪見習。這些學員在演出中展現了自己的才藝，並宣慰僑胞，為義演增色不少。

這次「愛返台灣-遍地芬芳」募款所得將捐贈給四個持續關懷的非營利機構，包括屏東縣迦南身心障礙養護院（迦南老憨兒夢想之家）、澎湖縣天主教惠民啟智中心、中華民國智障者家長總會（台東縣智障者家長協會-培力工作坊）和台北青少年純潔協會。

義演贊助的演出者被稱為「助威團」，他們依序演出的歌手包括陳方惠蘭、梁偉成、蔡秀玟、施麗瓊、仇志和、李映潔、Vicky 林、賴怡徽、郭素英、廖麗玉、李進興、劉煥章、郭銘時、巫秀珍、江建昌、陳守三、司徒瑤芳、林若璇、葛元和、戴智信、侯欣如、蔡芳華、黃淑貞、朱昭蓉、陳珊珊、邱國斌、邱美蘭、許宗琪和李姳璇、路霄霞、范莉莉等。這些演出者精心打扮上台，獻上純熟的歌聲和精彩的表演，讓觀眾留下深刻的回憶。

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