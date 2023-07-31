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內陸小飛機起飛不久墜毀 3死

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
圖為事故現場。（聖伯納汀諾縣消防局）
圖為事故現場。（聖伯納汀諾縣消防局）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County ）30日一架小型飛機墜毀，導致三人死亡，事故還引發機場停機庫大火。

事故發生在厄普蘭市(Upland)機場Cable Airport，時間是上午6時。聯邦航空總署（FAA）發言人表示，墜毀的是一架單引擎Beechcraft P35小型飛機，在機場起飛不久，突然失控墜毀，機上三人喪生。

聖伯納汀諾縣消防局表示，接到報警後消防員趕至現場，將機庫大火撲滅。聖伯納汀諾縣消防局發言人舍汶（Eric Sherwin）表示，上午約6時40分，消防局接到報警稱Cable Aiport有一處建築起火。此外還接到報警電話稱，有小飛機衝入機場的機庫，引發大火。

受損機庫租賃給安大略市(Ontario)警局，用於存放航空應急物品。舍汶透露，火災在15分鐘內被撲滅，警局存放器材沒有遭破壞。事故起因仍在調查中。

居住在機場附近的一位居民告訴ABC 7，事故發生時他被巨大的聲響驚醒，趕到事發現場後，他認出發生火災機庫屬於一家飛行培訓學校。「我聽到很大聲音，聽起來像是卡車撞上建築物」這名居民描述。「我常常與這些飛行培訓學員交流，我可能認識其中一些人。」 這位居民透露他曾看過在富勒頓市發生的一起飛機墜毀事件。他還表示，他的父親曾是飛行員，以前在Cable Airport目睹多起飛機失事。

據悉，FAA和國家運輸安全委員會（NTSB）將負責本案調查。這兩家機構也向事故遇難者表示悼念，並對受到影響的家屬和親友致以慰問。

圖為事故現場。（聖伯納汀諾縣消防局）
圖為事故現場。（聖伯納汀諾縣消防局）
圖為事故現場。（聖伯納汀諾縣消防局）
圖為事故現場。（聖伯納汀諾縣消防局）

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