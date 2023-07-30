華埠中心與Gateways合作 為精神患者口腔義診

義診當天超過40名患者分批接受了醫生和護工們專業的服務。（記者趙健╱攝影）

為服務社區弱勢患者，華埠 服務中心(Chinatown Service Center，簡稱CSC)與洛杉磯 Gateways醫院暨心理健康 中心(Gateways Hospital and Mental Health Center)合作，於27日為正在接受心理健康治療的住院患者提供免費的口腔義診。

義診從當天上午9時開始，一直到中午才結束。 CSC的牙科團隊在現場為患者進行了悉心的一對一口腔檢查，包括口腔視診 、頭頸部口腔癌篩檢、局部塗氟等，有進一步就醫需求的患者還會被安排接受出院診治。除口腔檢查外，還有護工現場講解和示範如何正確護理牙齒，並分發了口腔相關的資料供患者參考。

帶領CSC牙科團隊的醫師Noel De Leon表示，首次義診服務了近30名患者，約有八成患者需安排進一步診療，雙方針對後續安排討論，未來牙科團隊也將積極推動社區義診。

由Noel De Leon醫師(後排右一)及練若宇醫師(前排左一)帶領的CSC牙醫團隊。（華埠服務中心提供）

參加義診的Gateways護士Zane Grant表示，精神健康中心的患者其實比普通人更需要口腔方面的檢查，因為他們中有許多人長期流落街頭，口腔或多或少都會有一些疾病。但由於這些患者情況較為特殊，並不適合出院接受門診檢查或治療。有些人擔心這些病患會威脅到自己的人身安全，尋找願意上門看診的牙醫較為困難。 Grant說，患者們都非常期待此次口腔檢查，幾乎所有人都報名參加了。

CSC董事會副主席張志堅(左起)、Gateways董事會主席Barry Steinhardt、CSC董事會成員Teodoro Ramirez、CSC執行長伍競群，以及Gateways執行長Phil Wong醫師。（記者趙健╱攝影）

此次口腔檢查是華埠服務中心首次與Gateways醫院合作。華埠服務中心董事會副主席張志堅（Joseph Chang）表示，提供完善的生活環境和醫療資源，一向是CSC的使命，很榮幸與Gateways合作，讓CSC的牙科團隊能夠深入社區服務。

華埠服務中心執行長伍競群（Peter Ng）表示，這裡的大部分患者都是行動受限的精神障礙者，他們也需要口腔護理，但Gateways目前還沒有駐院牙醫，而華埠服務中心有10多位為社區服務的全職牙醫，便促成了此次合作。口腔義診可減少Gateways院方將患者送往其他醫院檢查的時間與成本，也是華埠服務中心積累經驗、了解患者情況的機會。