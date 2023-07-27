警方證實：3巴沙迪那警員值勤喝酒 遭處分

警方25日證實，三名巴沙迪那警員在值勤時，前往另一名警員家的生日派對中飲酒而受到處分。兩名警官喝酒的視頻流出，根據警察局的聲明，前巴沙迪那警官埃爾霍賽尼(Omar Elhosseiny)在家中舉辦了此次聚會，並於3月下旬向警察局投訴執勤警官在聚會上喝酒的情況。警局於是開始展開內部調查，聚會上有五名正在執勤的警察，包括一名主管。

代表埃爾霍賽尼的律師哈珀(Caree Harper)透露了事件的細節和警官姓名。她還收到聚會的視頻副本，並發布於YouTube 。根據視頻，埃爾霍賽尼看到曼德沙(Mendoza)警官和愛爾勤(Elgin Lee)主管喝了龍舌蘭酒，並要妻子不要替他們服務，因為他們正在值班，但她沒有理會。值得注意的是，視頻拍攝時，內格雷特(Negrete)警官是一名見習警官，在埃爾霍賽尼向主管提供影像後，他既沒有被安排行政休假，也沒有延長緩刑期。

哈珀說，內格雷特的待遇與非裔 警官克拉奇菲爾德(Taisyn Crutchfield)不同，後者在一名警官據稱對唐斯的兒子卡洛斯過度使用武力後進行干預，此後克拉奇菲爾德就一直放行政休假。

哈珀目前正在尋找從新年前一天到1月底，下午2點到凌晨2點之間因酒駕被捕的人，因為那正是在聚會上喝酒警官的輪班時間。