台美交流 洛杉磯雙鶴音樂節台南落幕

音樂節結束後，學生們手捧著結業證書，這個時刻是他們共同努力的成果的象徵。（黃煐媖提供）

來自洛杉磯 的雙鶴國際音樂營7月11日至22日在台南市成功舉辦了為期12天的音樂夏令營，吸引了來自台灣、美國和亞洲的33位音樂學生和九位教授參加。整個音樂節共有三場公開音樂會和一場國際音樂大賽，頒發總獎金高達近6000美元。除此之外，音樂節也成為台美亞裔 音樂家交流與合作的見證者，為雙方搭建了國際情誼交流平台。

這次音樂節的五位大獎金得主分別是：少年組冠軍小提琴手沈廉勛、亞軍鋼琴手Harvey Chang，以及青年組冠軍小提琴手林晴薇、亞軍鋼琴手Benjamin Tseng和季軍鋼琴手莊秉誠。此外，還有多位參賽者獲得了榮譽獎。

雙鶴音樂節中的五位教授（左起）黃煐媖、張晶晶、嚴淩、蔡佩君和花苾茲，在音樂節中扮演重要角色，為學生們提供了專業指導和悉心教學。（黃煐媖提供） 嚴淩大提琴家和張晶晶鋼琴家成功地首演黃煐媖的作品「帶來和平的天使」。（黃煐媖提供）

音樂節的活動包括7月14日晚在台南應用大學舉行的仲夏協奏曲之夜，19日晚在高雄音樂館的演出，以及22日下午在台南應用科技大學舉辦的雙鶴閉幕成果發表演奏會。整個音樂節還有13組室內樂團和五位教授的高水平獨奏演出，黃煐媖演奏了作品「帶來世界的和平」和獻給愛弟的「新生」，這些作品在台灣高雄、台南成功首演。

台南市副市長趙卿惠代表市長黃偉哲歡迎來自美國、亞洲和台灣的師生貴賓，並感謝主辦單位以及參與促成這項音樂交流的各方。包括黃煐媖老師、前巴沙迪那人際關係主席Nat Nehdar、台南應用科技大學校長楊正宏博士、藝術學院院長楊蕙祺，以及音樂系主任倪百聰。

從右至左依次為南應大音樂系主任倪百聰、南應大藝術院長楊慧祺、台南市副市長趙卿惠、Nat Nehdar、黃煐媖芸術總監、蔡佩君小提琴教授、嚴淩大提琴教授以及張晶晶教授。合影展現他們在音樂夏令營中的重要角色與貢獻。（黃煐媖提供）

除了音樂表演，雙鶴音樂節還舉辦了介紹台灣音樂史和南管樂器等課程和活動，讓來自美國和亞洲的師生更深入地了解台灣的文化。雙鶴師生不僅參與了豐富的文化課程，還前往古蹟和博物館 參觀，深入了解台南市的歷史與文化。台美亞裔學琴子弟在這次國際交流中獲得了寶貴的經驗，透過雙鶴音樂節串聯起珍貴的國際情誼。趙卿惠表示台南是台灣的「文化首都」，以其深厚的歷史底蘊和多元文化聞名。台南即將在2024年舉辦「台南400」紀念活動，屆時的台南必定會熱鬧精彩，也歡迎雙鶴師生前來共襄盛舉。