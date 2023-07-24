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方孝偉全家贊助 台灣原聲合唱團暢遊迪士尼

洛杉磯訊
台灣原聲童聲合唱團暢遊迪士尼樂園。（方孝偉提供）
台灣原聲童聲合唱團暢遊迪士尼樂園。（方孝偉提供）

台灣原聲童聲合唱團，近日在方孝偉律師和太太、僑務顧問潘意玲及女兒方家柔律師贊助下，暢遊迪士尼樂園，圓了遊園之夢。

曾在2016年訪問美國的台灣原聲合唱團，時隔七年再度訪美，由馬彼得帶隊並擔任指揮，32位學生（年齡八至15歲）和17位老師，合計49人。方孝偉表示，合唱團團員都是來自玉山腳下的原住民布農族孩子，這次來美主要是為他們的公益基金籌款，所到之處得到了僑界的大力援助。

方孝偉表示，合唱團原本希望在迪士尼園中表演，疫情爆發後，迪士尼改變政策，暫時不接受18歲以下的外來團體表演。為了讓孩子們有一個難忘的快樂時光，他和太太潘意玲和女兒方家柔商量，決定自己出錢為孩子和老師們購買門票，希望給合唱團留下人生美好的回憶。

因隊員年齡在18歲以下錯過迪士尼公園表演機會的台灣原聲童聲合唱團，在方孝偉律師和...
因隊員年齡在18歲以下錯過迪士尼公園表演機會的台灣原聲童聲合唱團，在方孝偉律師和太太、僑務顧問潘意玲及女兒方家柔律師特別贊助招待下暢游迪士尼樂園。（方孝偉提供）

世華總會秘書長潘意玲、僑務促進委員、世華華冠獎第九屆得主方家柔，還特別全程陪同合唱團遊玩樂園，她們快樂的導遊，讓孩子和老師的遊玩更添精彩。

台灣原聲童聲合唱團隸屬於台灣原聲教育協會旗下的原聲音樂學校。2008年阿貫老師與藍蔚老師、阿滿校長及校長馬彼得（Bukut Tasvaluan）四人成立了台灣原聲教育協會，在南投信義鄉招收原住民布農族部落弱勢家庭的孩子，免費供給衣食住行，利用假日及寒、暑假給予課業輔導和生活照顧。以合唱方式教育孩子培養品格，增強自信去認同族群文化。他們的足跡遍及亞洲、歐、美等地，曾分別於2013年及2016年來美國巡迴演出，舊金山、洛杉磯、紐約、華盛頓、達拉斯及休士頓等城市，所到之處皆引起熱烈回響。

方孝偉、潘意玲及女兒方家柔一家，以及中華民國僑務咨詢委員許清松及夫人、世華大洛杉...
方孝偉、潘意玲及女兒方家柔一家，以及中華民國僑務咨詢委員許清松及夫人、世華大洛杉磯分會會會長黃崇飛、第一副會長林慧懿，世華南加分會會長鄭怡薇等人到場為合唱團加油。（方孝偉提供）

除了方孝偉一家，中華民國僑務咨詢委員許清松夫婦、世華大洛杉磯分會會會長黃崇飛、第一副會長林慧懿，世華南加分會會長鄭怡薇等也前往迪士尼樂園為合唱團加油。方氏教育基金會同時為合唱團贊助好吃的Waba Grill韓式BBQ晚餐盒，貴夫人麵包坊贊助孩子們的午餐盒，給師生們留下難忘的南加印象。

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