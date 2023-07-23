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台積電利多房價飆太凶 今年降溫

記者張庭瑜╱鳳凰城報導
亞利桑納州的台僑和投資者對飆升的房價感到相當擔心，他們擔心這可能預示著房地產市場形成泡沫。（pexel示意圖）
亞利桑納州的台僑和投資者對飆升的房價感到相當擔心，他們擔心這可能預示著房地產市場形成泡沫。（pexel示意圖）

台積電設廠掀起亞利桑納州房價飆漲效應，特別是台積電所在地的房價急劇攀升，相較三年前漲幅翻倍，引發了廣大公眾的擔憂和疑慮，許多人開始擔心是否已經形成了房地產泡沫。

根據Zillow的統計分析，過去五年亞利桑納州的房價上漲了68.9%。然而，專家預測這種快速增長的勢頭將逐漸減緩。隨著抵押貸款利率的上升，購房者將推遲購房，住房需求將減少，房價的增長率也將下降。

亞利桑納州的台僑們也對房價的飆升感到震驚。回憶起20年前和三年前的房價，他們驚訝地發現現在的房價已經翻了幾倍，金額則多達數十萬美元。

他們認為這是因為加州的房價過於昂貴讓很多人移居此地，導致亞利桑納州的房價也跟著上漲。一位資深台僑對這種房價暴漲表示了擔憂。她回憶起三年前的房價只有30多萬元，但現在已經飆升到超過60萬元，漲幅相當大。

地產經紀張曉青指出，近年來房價上漲的原因並非只是受到台積電的影響，還可能存在其他因素。其一，疫情期間，由於不需要到辦公室工作，許多人選擇搬到生活成本較低的地方，因而出現大量從加州和西雅圖遷入亞利桑納州的移民。

其次，供需問題也是關鍵，疫情以來工人短缺導致新建項目無法啟動，供需不平衡推升房價上漲，她認為疫情期間這裡房價上漲了30%，雖然2022年5月曾短暫下滑約10%，但今年初又開始回升。

不過，如果有遷居亞利桑納的意願，也許今年是好機會，根據houzeo網統計預測，亞利桑納州的房價可能已逐漸淡化台積電設廠的效應，在今年轉跌。

根據數據，亞利桑納州的現在平均房價中位數為43萬6100美元，同比下降了6.2%。專家預測，2023年銷售價格中位數的增幅將下降約4%，這是自2012年以來的首次年度下降。此外，房屋銷售量也出現下降，2023年5月的房屋銷售量同比下降了11.4%，僅有10,341套。

在租房市場方面，亞利桑納州的平均租金價格為1553美元。待售部分，目前，亞利桑納州有14,245處待售房源，而待售房屋的平均待售天數為47天，同比增加了20天。

儘管有些經濟學家認為亞利桑納州的房地產市場將放緩，但普遍認為不會出現崩潰的情況。抵押貸款利率的穩定和更多買家對市場的信心是支撐市場的重要因素。

房價 亞利桑納州 台積電

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