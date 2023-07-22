洛縣縣府承諾 安全管理哈岡遊民庇護所

曾經流浪街頭的住戶分享自己入住後的心得，表達了深切的感激之情。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯 縣政府7月20日向媒體介紹哈岡建遊民庇護 所，說明政府改建旅館為支持性住房的計畫，邀請「婦女資源知識和服務組織」（W.O.R.K.S.）董事會主席兼執行長瓦格勒（Mary Jane Wagle），和住房工程執行長阿瓦雷斯（Celina Alvarez），以及曾經無家可歸、現已擁有穩定住房並重啟人生的租戶，詳細解釋遊民庇護所項目細節，承諾安全管理、措施配套、社區安心。

瓦格勒解釋，該項目的開發並非臨時性。洛杉磯縣在2020年秋季向州政府申請「房匙計畫」（Homekey）資金，買下了6號汽車旅館，並承諾將其轉變為永久性可負擔住房。該項目是當時申請內容的一部分。在2020年5月至12月期間，洛縣租用了6號汽車旅館，為面臨新冠危機的無家可歸者提供臨時住所。

當該縣於2020年12月購買該房產時，再次承諾使用州政府的資金將該旅館轉變為永久性支持住房，以滿足洛杉磯縣各社區的住房需求，包括哈仙達岡（Hacienda Heights）及其周邊社區。

考慮到哈岡地區的無家可歸者數量，「婦女資源知識和服務組織」表示，將致力於安置來自哈岡及其周邊社區的無家可歸者，以解決當地的住房需求。

婦女資源知識和服務組織(W.O.R.K.S.)召開說明會，其中兩位成員曾經流浪街頭，但現在積極回饋社區融入社會。（記者張庭瑜／攝影）

為確保周遭居民的安全，項目將實施多項安全措施，包括有兩名管理人員居住在物業內、全天候攝像頭監控系統以及單向入口限制等。管理人員將與當地治安部門密切合作，以迅速解決任何可能涉及潛在危險或犯罪活動的問題。

對於許多民眾擔心的學區安全性問題，瓦格勒解釋該項目承諾與學校保持密切聯繫，一旦出現任何問題，能夠迅速有效地處理。瓦格勒也解釋，該開發項目並不打算設立監督委員會。然而，他們計畫定期向哈岡改善協會和註冊加人郵區名單的社區成員，提供有關建設期間的開發進度和在2024年底投入運作後的最新資訊。這項計畫已經通過了所有必要的申請條件，並獲得了正式批准。

但由於洛杉磯縣政府近期一直未與哈岡華協對話，針對庇護所的規畫與解釋，本報至截稿前未能取得哈岡華協回應。

而W.O.R.K.S.成員們也只表示，歡迎任何有疑問的民眾透過發送電郵至[email protected]聯絡，他們非常樂意與民眾一同召開小組會議，釐清困惑，並解釋有關項目的意義。