今夏旅遊好旺 民眾敢玩敢花

今年暑期旅遊不少華人選擇更遠的長途旅行，包括回中國或去亞洲、歐洲等地旅遊。（讀者提供）

根據美國安聯公司（Allianz Partners）今年第15次年度假期信心指數顯示，美國人今年夏天將自己的狀態設置為「不在辦公室」的時間更長，且旅遊預算增加。新研究表明，基於更長旅行和增加支出，旅行再次成為優先事項。

今年暑期不少華人 選擇更遠的長途旅行，包括回中國或去亞洲歐洲等地旅遊，在7月和8月的旅遊旺季，歐洲的酒店和巴士早被訂滿。

華人徐女士一家四口在三年疫情 後再度去歐洲旅遊，她不僅全程預訂五星級酒店、商務艙和米其林餐廳，還請私人導遊專門安排獨家路線。她說，三年多沒出門，這次全家出遊自然要報復性消費，一切都是最好的。雖然全程下來花了10萬元左右，但是依然覺得很開心，感覺扛了三年的重擔終於放下來了。

不少華人也相繼安排一個月甚至更久的回國旅行順便再去亞洲等國家遊玩。華人孫小姐近日回中國兩個月，她說，不僅要處理很多事情，還有很多親朋太久沒見，順便又去日本待了一個多星期，感覺兩個月很快就過去了。

華人曾先生全家計劃去義大利 旅行，想找旅行社安排私家旅行團，但是詢問才知道當地巴士和旅店都滿了，沒有巴士可以調度。

根據安聯的調查，近年來，隨著旅行和信心的回升，人們平均外出過夜天數穩步上升，目前為4.5晚，而2022年為 4.3晚，2021年為4.1晚。 5月至9月期間，71%的美國人將離家旅行至少一晚，今年夏天平均再次旅行的次數是1.4次。 39%受訪者（與 2022 年一致）計劃多次出遊，住兩晚或以上，從而導致夏季旅遊旺季繁忙。

除了離家的時間長度， 預計2023年暑假支出將達到2141億元的歷史新高，因此每晚平均費用也在上漲。

安聯對外傳播總監丹尼爾·杜拉索（Daniel Durazo）表示，許多美國人正在計劃多次旅行，享受整個夏天的樂趣，從山區到海灘，及介於兩者之間的任何地方。