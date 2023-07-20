我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

今夏旅遊好旺 民眾敢玩敢花

記者張宏／洛杉磯報導
今年暑期旅遊不少華人選擇更遠的長途旅行，包括回中國或去亞洲、歐洲等地旅遊。（讀者提供）
今年暑期旅遊不少華人選擇更遠的長途旅行，包括回中國或去亞洲、歐洲等地旅遊。（讀者提供）

根據美國安聯公司（Allianz Partners）今年第15次年度假期信心指數顯示，美國人今年夏天將自己的狀態設置為「不在辦公室」的時間更長，且旅遊預算增加。新研究表明，基於更長旅行和增加支出，旅行再次成為優先事項。

今年暑期不少華人選擇更遠的長途旅行，包括回中國或去亞洲歐洲等地旅遊，在7月和8月的旅遊旺季，歐洲的酒店和巴士早被訂滿。

華人徐女士一家四口在三年疫情後再度去歐洲旅遊，她不僅全程預訂五星級酒店、商務艙和米其林餐廳，還請私人導遊專門安排獨家路線。她說，三年多沒出門，這次全家出遊自然要報復性消費，一切都是最好的。雖然全程下來花了10萬元左右，但是依然覺得很開心，感覺扛了三年的重擔終於放下來了。

不少華人也相繼安排一個月甚至更久的回國旅行順便再去亞洲等國家遊玩。華人孫小姐近日回中國兩個月，她說，不僅要處理很多事情，還有很多親朋太久沒見，順便又去日本待了一個多星期，感覺兩個月很快就過去了。

華人曾先生全家計劃去義大利旅行，想找旅行社安排私家旅行團，但是詢問才知道當地巴士和旅店都滿了，沒有巴士可以調度。

根據安聯的調查，近年來，隨著旅行和信心的回升，人們平均外出過夜天數穩步上升，目前為4.5晚，而2022年為 4.3晚，2021年為4.1晚。 5月至9月期間，71%的美國人將離家旅行至少一晚，今年夏天平均再次旅行的次數是1.4次。 39%受訪者（與 2022 年一致）計劃多次出遊，住兩晚或以上，從而導致夏季旅遊旺季繁忙。

除了離家的時間長度， 預計2023年暑假支出將達到2141億元的歷史新高，因此每晚平均費用也在上漲。 

安聯對外傳播總監丹尼爾·杜拉索（Daniel Durazo）表示，許多美國人正在計劃多次旅行，享受整個夏天的樂趣，從山區到海灘，及介於兩者之間的任何地方。

華人 義大利 疫情

上一則

LAX將禁一次性塑料瓶裝水

下一則

聖嬰將至何時再乾旱？專家難定論

延伸閱讀

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端
AI攝像南加監控違規停車 聖塔蒙尼卡實時開罰單

AI攝像南加監控違規停車 聖塔蒙尼卡實時開罰單
民調：多數亞裔美國人 對中國看法負面

民調：多數亞裔美國人 對中國看法負面
美禁赴北韓觀光 脫北者：平壤定會大肆宣傳叛逃美軍

美禁赴北韓觀光 脫北者：平壤定會大肆宣傳叛逃美軍
愈來愈多美國人移居西班牙 成了當地房價推手

愈來愈多美國人移居西班牙 成了當地房價推手
南韓地下道巴士遭暴洪滅頂 罹難者生前求救通話曝光

南韓地下道巴士遭暴洪滅頂 罹難者生前求救通話曝光

熱門新聞

來自台灣的鄭姓夫婦，因鄭太太車禍身亡，使鄭先生和兒子威廉的生活陷入困境。（電視新聞截圖）

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

2023-07-13 23:07
麥當勞。(美聯社)

7月13日全國薯條日 麥當勞免費送

2023-07-12 02:12
隨著台積電進駐鳳凰城後，越來越多的員工選擇在當地醫院生育孩子。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

2023-07-12 18:46
監控錄像顯示，男女店主倒地不起，男店主的鞋子都掉了，女店主趴在地上起不來。（讀者提供）

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

2023-07-16 16:34
群組布告欄中還有一些熱心的媽媽提供了在地生育攻略，以幫助居民更好地適應當地的醫療環境和生育資源。這些攻略包括推薦的醫院和醫生、預約掛號流程、申請保險報銷費用的方法等建議。（讀者提供）

在美台積太太 成立百人孕媽群

2023-07-13 02:20
全美最大的新鮮是拉差辣醬生產企業長達六個月沒有辣椒原料，辣醬生產成無米之炊。老闆陳德鼓勵員工時有所用，工廠的花壇搖身一變成了員工菜園。（記者楊青╱攝影）

缺原料影響是拉差辣醬生產 員工無事可做改花壇種菜

2023-07-17 13:55

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因