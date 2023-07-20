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LAX將禁一次性塑料瓶裝水

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯世界機場 (LAWA) 17日宣布，將禁止在洛杉磯機場 (LAX) 和范奈斯機場(VNY)銷售一次性塑料瓶裝水與飲料。（LAX提供）
洛杉磯世界機場 (LAWA) 17日宣布，將禁止在洛杉磯機場 (LAX) 和范奈斯機場(VNY)銷售一次性塑料瓶裝水與飲料。（LAX提供）

一次性使用的塑料水瓶將在洛杉磯機場（LAX）消失，洛杉磯世界機場 (LAWA) 17日宣布將禁止在洛杉磯機場和范奈斯機場(VNY)銷售一次性塑料瓶裝水與飲料，其目的在減少LAWA設施中的塑料廢物，促進環保。

洛杉磯市長貝斯 (Karen Bass) 表示，氣候危機是城市面臨的巨大挑戰，在LAWA設施中逐步淘汰一次性塑料水瓶能有效減少環境污染。感謝LAWA作為世界各地機場的領導者，致力於環保與可持續發展。

2021年6月，作為洛杉磯綠色新政的一部分，洛杉磯機場專員委員會 (BOAC) 一致批准在2023年6月30日前，逐步淘汰一次性塑料水瓶。兩年的淘汰期允許機場各商家在改用合規產品前，盡量耗盡塑料水瓶庫存並修改採購合同。

根據該政策，在LAX和VNY簽署租賃或特許經營協議的商戶，必須使用由可回收鋁或玻璃等材料製成的容器，替代一次性塑料水瓶。 除餐廳、特許經營店和休息室外，該政策還適用於自動售貨機。 飛機上提供的瓶裝水則不受限制。

為方便旅客，洛杉磯水電局（LADWP）與LAWA合作，在LAX的航廈安裝額外水站。LAWA首席執行官埃爾巴奇 (Justin Erbacci)表示，鼓勵旅客攜帶可重複使用的水瓶，並在航廈的眾多補水站加滿水，幫助機場實現消除塑料垃圾的目標。

減少廢物排放是LAWA可持續發展計畫的重要組成部分，該計畫包括LAX和VNY機場在2045年前，在以下領域實現淨零排放，包括不將飲用水用於非飲用用途、使用100%可再生電力及減少碳排放等。

洛杉磯 LAX

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