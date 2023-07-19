加州新財年預算案 方樹強助聖谷西區獲500萬經費

加州新財年預算案，眾議員方樹強為49選區爭取到近500萬建設經費。（受訪者提供）

加州 眾議員方樹強（Mike Fong）近日為華人聚居地第49區議會獲得近500萬美元的國家資助。他在2023-2024年加州財政預算 中獲得了453萬5000元撥款，用於重要的地方基礎設施的投資，這些投資將增加公園空間、圖書館服務和體育設施的使用，並增強公共安全。

方樹強說，「儘管今年預算有限，但我很自豪能夠獲得近500萬美元的州政府資金，以滿足第49區的關鍵基礎設施需求。我要感謝立法機關的同事、州長紐森 和地方社區領袖，幫助確定和解決了該地區的需求。」

這筆提供給加州第49眾議員選區的專項資金，使用分配包括：200萬美元用於重建蒙特利公園市第63號消防站；100萬美元用於整修艾爾蒙地市立公共圖書館；100萬美元用於升級阿罕布拉聯合學區的體育和娛樂設施；50萬美元用於修復艾爾蒙地市Santa Anita大道上的開拓者公園（Pioneer Park），該公園將提供5.51英畝的公園空間和新的遊樂場設備；以及向La Casa de San Gabriel社區中心捐贈3萬5000美元用於改善基礎設施。

紐森州長已於上周簽署了剩餘的預算法案，完成了2023-24財年州預算流程的最後一步。