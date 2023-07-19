中國留學生槓好萊塢影星爆紅登熱搜 分享戲劇人生

Cruz在自己的社交平台講述事件經過。（視頻截圖）

華人「愛國網紅」大戰黑雪公主，一戰成名。曾在洛杉磯加大（UCLA）哲學系就讀的留學生Cruz孫（網名孫老奶）在社交網絡上分享自己的戲劇人生和日常，他因為今年3月和黑雪公主演員Rachel Zegler的衝突事件，衝上中國大陸新浪熱搜榜首，獲得20億閱讀量。他也因為年初用英文「懟」南加大學生的中國新年英文叫法，被稱為愛國博主。

（記者張宏／攝影後製）

Cruz孫現在的造型是一頭金髮且皮膚做了美黑，喜歡穿中性的服裝。這樣的外表很難和他曾是UCLA哲學系大學生的身分連接起來，他中學就來美國讀書。他說，當時選擇來美國，是因為他喜歡好萊塢 且看演唱會方便。之後還曾經做過好萊塢的製作人，現在是在各個網絡平台有30萬粉絲的專職網絡博主。

他解釋自己的網名孫老奶。他說，老奶在中國的同志 圈語境是尊稱，他覺得很適合他。他一直不避諱自己的同志身分，今年6月的同志驕傲月，他受邀參加好萊塢的同志遊行，走在人群中揮舞彩虹旗。希望改變大眾對亞裔 和亞裔同志的刻板印象。

Cruz在華人區很多人認識他，有兩件事讓他出名。一件是今年3月他參加一部電影首映時，遇到演白雪公主的演員Rachel Zegler。他說，他提出想和對方拍照卻被拒絕，之後在現場他拿出手機遠遠拍現場明星，當試圖拍Zegler時，剛拍兩秒，她的助理就過來警告他刪除視頻，如果再繼續就趕他出去。他回家後發抖音講述事情經過，就有粉絲跑去這個女演員的Instagram下面留言質問對方的行為。

他說，對方隨後在網路發中指圖且內涵他不尊重女性，他回擊對方不尊重亞裔和同志，雙方來回數次。就有中國營銷號見機推波助瀾說，一個中國留學生對抗好萊塢明星。此事被炒上新浪熱搜，因為在中國上熱搜花錢價格不菲，他上了三四次熱搜，類似於「中國博主魔法大戰黑雪公主」的詞條閱讀量有20億之多，喚起中國網民參與感。如今過去四個月，Rachel Zegler的Instagram最多的三五千條評論都是關於這件事。

另一件事是南加大一名越南非裔混血學生說中國新年不完全是中國人的，亞洲其他國家的人也過。他就用英語懟了對方三分鐘，且語氣故意陰陽怪氣，之後也被中國網絡平台轉發，他因此成為愛國博主。