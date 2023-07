好萊塢罷工 影響南加中小企業

好萊塢編劇、演員工會罷工,影響南加州的中小企業商家。(ABC 7)

ABC 7電視台報導,隨著好萊塢 編劇、演員工會(Actors and Writers unions)罷工 ,附近仰賴這些產業的中小型商家、企業,已感受罷工對他們帶來的經濟影響。

專門從事電影和電視製作的Sandy Rose Floral老闆拉斐爾(Corri Levelle)說:「我只希望他們回到談判桌上,認真對待、協商。」在新冠疫情 流行期間,拉斐爾很艱難的維持生計,現在又需努力應對好萊塢製片廠停工。他們的停工,使她生意陷入困境,前景不那麼樂觀。

拉斐爾表示,就收入而言,她預計每月損失10萬元,這只是一家小公司,10萬元的數目非常大。拉斐爾的收入自去年12月開始直線下降。她說,當時製片廠在與美國編劇工會(Writers Guild of America,WGA)和美國電視和廣播藝人聯合會(Screen Actors Guild — American Federation of Television and Radio Artists,SAG-AFTRA)展開合同談判前,已開始削減製作。

拉斐爾說,當編劇們罷工時,她被迫解雇一半以上員工,如今她所在的大樓裡,到處都是空蕩蕩的辦公室和無聲的電話。「這影響著成千上萬人,」拉斐爾搖頭說。

不僅是製片相關業者,托斯卡湖乾洗店(Toluca Lake Dry Cleaners)總經理馬利安(Tom Malian),一直與附近業者有溝通。「我聽說附近所有小商業者,咖啡店、餐館、便利店都受到影響,」他說。

馬利安的乾洗店也有同樣情況。他的業務約三分之二來自影視製作產業工作者,他說:「這些客流要回來並不容易。」他已經削減員工和商店營業時間,他擔心若罷工得不到解決,他還必須進一步削減雇員的人數。