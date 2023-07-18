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好萊塢罷工 影響南加中小企業

編譯陳盈霖／綜合外電報導
好萊塢編劇、演員工會罷工，影響南加州的中小企業商家。（ABC 7）
好萊塢編劇、演員工會罷工，影響南加州的中小企業商家。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，隨著好萊塢編劇、演員工會（Actors and Writers unions）罷工，附近仰賴這些產業的中小型商家、企業，已感受罷工對他們帶來的經濟影響。

專門從事電影和電視製作的Sandy Rose Floral老闆拉斐爾（Corri Levelle）說：「我只希望他們回到談判桌上，認真對待、協商。」在新冠疫情流行期間，拉斐爾很艱難的維持生計，現在又需努力應對好萊塢製片廠停工。他們的停工，使她生意陷入困境，前景不那麼樂觀。

拉斐爾表示，就收入而言，她預計每月損失10萬元，這只是一家小公司，10萬元的數目非常大。拉斐爾的收入自去年12月開始直線下降。她說，當時製片廠在與美國編劇工會（Writers Guild of America，WGA）和美國電視和廣播藝人聯合會（Screen Actors Guild — American Federation of Television and Radio Artists，SAG-AFTRA）展開合同談判前，已開始削減製作。

拉斐爾說，當編劇們罷工時，她被迫解雇一半以上員工，如今她所在的大樓裡，到處都是空蕩蕩的辦公室和無聲的電話。「這影響著成千上萬人，」拉斐爾搖頭說。

不僅是製片相關業者，托斯卡湖乾洗店（Toluca Lake Dry Cleaners）總經理馬利安（Tom Malian），一直與附近業者有溝通。「我聽說附近所有小商業者，咖啡店、餐館、便利店都受到影響，」他說。

馬利安的乾洗店也有同樣情況。他的業務約三分之二來自影視製作產業工作者，他說：「這些客流要回來並不容易。」他已經削減員工和商店營業時間，他擔心若罷工得不到解決，他還必須進一步削減雇員的人數。

罷工 好萊塢 疫情

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