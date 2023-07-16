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股市好旺？專家：仍有很多不確定性

記者張宏/洛杉磯報導
美國股市今年漲勢銳不可當，連地心引力都拉不回。(路透)
美國股市今年漲勢銳不可當，連地心引力都拉不回。(路透)

美股進入超級財報季，摩根大通和富國等華爾街巨頭強勁的財報開啟好兆頭，提振了市場的樂觀情緒。不少華人慨嘆是不是牛市回歸，對此，行業專家提醒未來還有很多不確定性，是持平走勢還是痛苦的下跌都未可知。

金融投資與財富管理專家林日昇表示，他預計未來6個月股票是持平走勢，瑞銀的估計是未來半年股市掉5%，原因市盈率19倍過高，以往如此高的市盈率都是在最好的經濟環境下發生的。

他認為在一些領域投資人還是有機會，比如傳統行業如能源和日常消費品，但要小心金融股，特別是中型金融。另外和AI相關的股票都在瘋漲，很多長了50%。對於AI股，大家需要冷靜，看看是否值得這個價格。另外Utility類的股票有很多立法，其賣點是股息高。

富達投資全球宏觀經濟負責人Jurrien Timmer表示，總體來說，今年股市的強勢與國債利率的上升及進一步加息的可能性不一致。股市的上漲似乎是基於對2024年盈利復甦的預期。如果盈利如共識預期那樣復甦，且實現軟著陸，那麼股市可能會走上新高。但經濟衰退仍有可能到來，只是比預期晚得多。在這種情況下，今年股市的反彈可能會提前。雖然現在已進入下半年，但隨著時間的推移，市場似乎對未來可能會發出越來越矛盾的信號。

隨著利率預期現在變得更加鷹派，盈利確實需要實現。 如果看到軟著陸，那麼過去幾個月估值的上漲是合理的，但如果最終實現硬著陸，那麼估值上漲就不那麼合理。歷史表明，如果市盈率恢復得太快，就會存在風險。 例如在2000年至2002年的熊市中，就在盈利觸底之前，估值方面出現過早的復甦，導致更加痛苦的下跌。

投資 股票 利率

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