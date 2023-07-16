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羅林山莊受災戶 可申請稅務減免

記者趙健／洛杉磯市報導
羅林山莊滑坡，造成至少10棟房屋嚴重損壞。(取自洛縣政委員 Janice Hahn twitter)
羅林山莊滑坡，造成至少10棟房屋嚴重損壞。(取自洛縣政委員 Janice Hahn twitter)

洛杉磯縣派洛斯福德斯（Palos Verdes）半島的羅林山莊山體滑坡，造成10多棟房屋毀壞。洛縣估值官潘傑夫（Jeff Prang）提醒民眾，善用「不幸和災禍稅務減免」（Misfortune & Calamity Tax Relief，簡稱M&C）降低受損房屋的產業稅(Property Tax，另稱房屋稅)。

M&C是一項稅務減免計劃，旨在幫助受自然災害或其他不幸事件影響的屋主度過難關。該計劃為受災屋主提供降低房屋估值的機會，減少其產業稅負擔。當房屋遭受災害損害時，例如山崩、地震、洪水或火災，屋主可以提出申請，要求對其房屋價值重新評估。

潘傑夫在新聞稿中表示，在此次山體滑坡中房屋受到損害或毀壞的屋主，可以向洛縣申請重新評估受損房屋的價值，以降低用於產業稅計算的房屋價值。一旦申請獲得批准，業主可以享受減免後的稅款，並在房屋修復或重建完成前，享受較低年度稅單金額。

不過，根據關於M&C申請條件的相關規定，只有當受災房屋的損壞程度須超過1萬美元時，屋主才可申請重新評估。此外，業主須在災害事件發生後的一年內提交M&C減免索賠申請。

洛縣估值官辦公室在新聞稿中表示，在幾年前的伍爾西大火（Woolsey Fire）中，對房產的重新評估為超過300萬美元的產業稅減免提供了依據，這些減免以退款和調整年度稅單的形式發放給受災屋主。

更多關於M&C申請的信息可在洛縣估值官網站assessor.lacounty.gov上查詢，或致電213-974-8658。

洛縣 洪水 洛杉磯

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