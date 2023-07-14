我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 缺席多場重要活動

假討菸真劫財 搶匪10分鐘犯2案

洛杉磯訊
嫌犯持槍向受害人假討香菸真劫財。（LAPD提供）
嫌犯持槍向受害人假討香菸真劫財。（LAPD提供）

7月13日（周三），洛杉磯市警察局（LAPD）發布了一起搶劫案監控錄像，搜尋一名涉嫌在洛杉磯韋徹斯特（Westchester）實施兩起持槍打劫案的男子，該嫌以討香菸為名劫財。

影音來源：LAPD，洛杉磯採訪中心後製

7月2日晚上9時30分左右，警方接到在Drollinger路附近 Sepulveda大道8900街區的報警。警方稱，嫌犯向受害人索要香菸後不久，就掏出一把銀色半自動手槍指著受害人，索要他身上的錢財，然後逃離現場。

警方稱，嫌犯於晚上9時40分左右在 South Prairie大道附近的West Manchester大道5800號街區駕車接近另一名受害者，並再次索要香菸。嫌犯離開現場，但不久後又回來，用一把銀色半自動手槍指著受害者，索要該男子的財產，然後駕駛一輛四門賓士車逃離現場。

警探描述嫌犯年齡在17至25歲之間，身高在5尺6寸至5尺8寸之間，體重約135磅。他最後一次被看到時身穿左膝有撕裂洞口的淺藍色牛仔褲，腳穿白色尼龍搭扣高幫鞋。

任何人如有涉案信息應致電310-482-6395聯繫洛杉磯市警察局太平洋地區（LAPD Pacific Area）警探 W. Lin，或電郵至[email protected]。匿名舉報者可以致電800-222-8477聯繫滅罪組織（Crime Stoppers）。非工作時間或周末，請致電877-527-3247。

洛杉磯

上一則

好康報您知／海鷗超市

下一則

周末這樣玩╱跳傘、露營都好玩 埃爾西諾湖成南加度假勝地

延伸閱讀

假討香菸真劫財 洛城搶匪十分鐘作兩案

假討香菸真劫財 洛城搶匪十分鐘作兩案
得來速提款遭劫 青年槍殺2搶匪 屬自衛警不提控

得來速提款遭劫 青年槍殺2搶匪 屬自衛警不提控
專盜華人身分 男子銀行取錢被識破

專盜華人身分 男子銀行取錢被識破
紐約布碌崙8大道發生槍擊案 疑毒品交易黑吃黑引起

紐約布碌崙8大道發生槍擊案 疑毒品交易黑吃黑引起
4.6萬遊民問題惡化 洛杉磯市延長緊急狀態

4.6萬遊民問題惡化 洛杉磯市延長緊急狀態
58歲屋崙女人行道上被撞死 肇逃嫌犯落網

58歲屋崙女人行道上被撞死 肇逃嫌犯落網

熱門新聞

「一點點」奶茶全美第一家店落座聖蓋博，價格親民大排長龍。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱一杯不到3元 洛杉磯奶茶市場要變天？

2023-07-06 14:49
麥當勞。(美聯社)

7月13日全國薯條日 麥當勞免費送

2023-07-12 02:12
亞馬遜原價399元的4K電視會員邀請價只要99元。（亞馬遜截圖）

亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

2023-07-10 23:42
來自台灣的鄭姓夫婦，因鄭太太車禍身亡，使鄭先生和兒子威廉的生活陷入困境。（電視新聞截圖）

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

2023-07-13 23:07
隨著台積電進駐鳳凰城後，越來越多的員工選擇在當地醫院生育孩子。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

2023-07-12 18:46
很多非法移民到美國找工作，律師提醒最好仍申請工作許可並且報稅。圖為中國走線人在蒙市丁胖子廣場尋找工作機會。（本報資料照）

為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘

2023-07-06 20:46

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡