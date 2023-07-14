中美混血音樂人張小雲 獲華洋電影界青睞

中美混血音樂人張小雲（左）和她的電影人父親張大星（右）。（張大星提供）

南加州一名女孩的音樂作品近期頻頻獲得華洋電影青睞，她就是好萊塢華裔 電影人的第二代、華美混血創作型音樂人張小雲。

剛剛18歲的張小雲，Charlotte Lanlin Zhang，藝名蘭林，是洛杉磯 華裔電影人張大星的女兒，曾在2022年登上全美Young arts人氣榜，今年秋天將成為柏克萊加大 一年級新生。

張小雲過去八年先後創作50多首音樂和歌曲。張小雲說「我好像從很小的時候就喜歡唱歌，長大後看電視上各種歌曲和表演，感覺唱歌真的很美」。從來沒有人教張小雲如何寫歌，她也沒有上過任何音樂課後補習班，「我就是多聼，自己教自己，聽多了就有自己試試看的衝動，有時會先吟唱，然後記下來，有時則是先寫一段，再唱出來」小雲說，她很容易被音樂的磁場感動，隨著逐漸長大，開始聽懂歌詞的意思，或快樂，或憂傷，或失落，或希望，她最喜歡講故事的音樂。

張小雲記得正式開始寫歌，是剛過十歲生日。天上的雲彩、林中的風、庭院紅石榴的影子、身邊同學憂傷的眼神、跟老爸回中國時北京四合院的老牆壁、街上泥土和空氣混雜的味道、麵條形狀的門簾，都給她創作的靈感。「煙火氣」是她的父親張大星用來形容女兒這些年作品的味道。

「開始以為只是童言童語，後來回想起來那時她的音調中已有不少旋律和節奏」張大星說，他還記得女兒八歲時希望他早點從中國回到美國的一首歌「我希望你今晚就像那隻鞦韆那樣蕩回來」。

中加合拍電影「以父親的名義」導演陳大明找過張小雲，電視劇「平凡之路」導演劉進找過張小雲，波蘭正在拍攝的一部電影導演也找到她，她的多首作品，為這些影片錦上添花，劉進到訪洛杉磯時有機會聽到張小雲的清唱，驚爲天人，回國後不惜臨時改換電影中的歌手，讓張小雲有機會為中國觀眾一展歌喉。

張小雲13歲創作的英文歌「What Happen to You」，最近由她和自己的父親一起再創作改成中文版的「蝴蝶的風」，成為「以父親的名義」片尾壓軸曲。

張小雲說，她創作這首歌時，腦海裏是一位小學同學，男孩在學校中不是焦點，但他有一顆善良的心「你的眼睛是紅的，你的聲音很弱，你怎麼了」，「我知道你是一個好人，一切都會好起來」，她用歌詞表達對同學的關懷。

「以父親的名義」講述的是父女情的故事，女兒最終先離父親而去，生離死別，女兒最後用歌聲表達對父親的不捨和依戀，更多的是分別後的激勵和祝福。應導演要求，她的歌詞要從英文改為中文，兩種不同語言配合音樂和旋律的意境不太一樣，讓改編有了不小挑戰。這時父親的中文有用武之地。張小雲將思想和音樂精神寫給父親，父親用中文重新表達，張小雲說「老爸最後的中文歌詞，真的寫到我的心底裏去了」。