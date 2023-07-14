世界華文作家筆會美西論壇 洛城登場

第二屆世界華文作家筆會美西論壇9日在洛杉磯登場，來自中國、日本、澳大利亞和全美各地的華文作家匯聚洛杉磯，探討華文文學創作的世界性前景。（美國洛杉磯華文作家協會提供）

第二屆世界華文作家筆會美西論壇日前在洛杉磯 登場，來自中國、日本、澳大利亞和全美各地的華文作家匯聚洛杉磯，探討華文文學創作的世界性前景。

第二屆世界華文作家筆會7月5日開始在南加州 參觀考察；9日的筆會美西論壇，則由美國洛杉磯華文作家協會榮譽會長北奧、秘書長美英、監事長葉週主持。

山東大學王瑞華教授表示，互聯網時代，海外華文文學華麗亮相，國內各大學的文學研究者則面臨著許多挑戰和困惑。目前很多大學的華文文學都已成為重點課程，但與此同時，國家重點期刊能夠給予海外華文文學研究的版面相對較少。希望以後研究者能有更多更大的平台展示來展示研究成果，促進海內外華文作家的碰撞，激發更燦爛火花。

中南民族學院教授吳道毅長期從事當代文學研究和少數民族文學研究。他表示，作為改革開放後華文文學重鎮的北美華文文學，碩果纍纍，比如周勵的《曼哈頓的中國女人》，盧新華的《紫禁女》，葉週的《美國愛情》，黃宗之的《艱難抉擇》等，很多精彩故事包含他們對祖國的情感。

四川人民文學出版社張春曉表示，當今社會越來越多新鮮事物吸引年輕人眼球，文學出版的發行量卻越來越低，這是每一個文學編輯面臨的巨大挑戰，也是每一位作家面臨的挑戰。我們能做的應該是一邊困惑，一邊堅守，堅持用手中的筆記錄生活。

洛杉磯中領館 文化參贊王太鈺，以及吳道毅教授參與表演了的方言朗誦《再別康橋》。「傷痕文學」代表作家盧新華、北美華文作家協會會長蓬丹、副會長彭南林、洛杉磯僑領鹿強、林連連、山東大學文學院院長張曉曼等到會祝賀並講話。

主辦單位表示，此次由於簽證等諸多原因，部分華文文學研究專家和教授未能前來赴會，所以計劃今年12月補辦一次冬季論壇，為第二屆世界華文作家協會美西論壇畫上完美句號。