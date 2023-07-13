大洛杉磯信賴台灣之友會 8/20辦募款餐會

信賴台灣之友會強調賴清德的領導能力和堅定理念，台灣面臨中共的滲透與挑戰，需要一位有能力、有魄力、有堅定信念的總統來引領台灣走向更好的未來。（記者張庭瑜／攝影）

大洛杉磯 信賴台灣之友會7月12日（周三）在洛杉磯台灣會館舉行新聞會，宣布將於2023年8月20日舉辦一場募款餐會，支持賴清德 參選2024年台灣總統。大洛杉磯信賴台灣之友會召集人李木通、陳文石、林榮松、副總幹事吳兆峯等人出席。

募款餐會將在洛杉磯的聖蓋博 希爾頓飯店（Hilton Los Angeles/San Gabriel）舉行，預計眾多挺台灣鄉親參與。吳兆峯表示，此次活動不僅是一場募款活動，更是為2024年台灣民主自由前途共同奮鬥的重要時刻。他呼籲所有熱愛台灣的鄉親朋友們預留時間，共同支持賴清德，讓他成為明年的台灣總統。

李木通表示今天他們的目的是支持賴清德成為下一屆台灣總統。他提出了三個支持賴清德的理由。首先，賴清德擁有非常完整的政治經驗，擔任過副總統、行政院長、台南市長和立法委員，這些經驗使他在領導能力上優於其他候選人。

第二，賴清德是非常認真負責的人，他相信貧窮是他父親留給他最大的資產，因為這使他必須努力工作才能突破困境。他對於高科技領域的了解不足，所以每個月都會請高科技業界的專家來上課，以增進自己的知識。第三，賴清德擁有堅定的理念，在台灣被滲透的情況下，他堅持台灣的立場才能保衛台灣。李木通認為賴清德是目前檯面上最好的人選，呼籲大家一起來支持他，讓他成為明年的台灣總統。

19個信賴台灣之友後援會的代表們齊聲高呼「凍蒜」，表達對賴清德的大力支持，共同推動賴清德成為台灣下一任總統的決心。（記者張庭瑜／攝影）

主辦方強調，這場募款餐會不僅在募集資金支持賴清德的選舉活動，更希望能凝聚大洛杉磯地區挺台灣的鄉親們，共同為台灣的未來加油打氣。大洛杉磯信賴台灣之友會將與各界後援會共同努力，為賴清德的勝選盡一份力量。

在記者會中，除了大洛杉磯信賴台灣之友會的幹部外，還有來自19個信賴台灣之友後援會的代表們一同出席。會後，全體代表們齊聲高呼「凍蒜」，表達對賴清德的大力支持。