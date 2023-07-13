我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州推「酷熱準備」護社區 避暑中心可即時查詢

珍妮佛勞倫斯等明星拒和解 好萊塢大罷工將上演？

疑閃避熊 32歲華女威州車禍亡

記者張宏／洛杉磯報導

南加鮑爾溫公園市（Baldwin Park）32歲的華人女性韓文萱（Wenxun Han，譯音），9日在威斯康辛州發生車禍身亡。據認識她的人表示，初步了解，她當時為躲避一隻熊，結果和其他車輛相撞。她曾從事旅遊行業，疫情後轉行，發生這樣的不幸令人意外和悲傷。

車禍時間是9日晚上9時40分左右，地點位於威斯康辛州鄧恩縣（Dunn County）在梅諾莫尼（Menomonie）附近的94號州際公路。鄧恩縣警長辦公室表示，現場發生三車相撞事故，造成1人死亡，兩人受傷。警員們在東行車道38哩標記處趕到現場，發現一輛汽車的駕駛者，來自加州鮑爾溫公園市32歲女性當場死亡。當地巡警正在調查這起事故。

之後警方公開死者的名字是韓文萱（Wenxun Han，譯音），據知情人表示，一早聽說她的噩耗非常震驚，周圍朋友都對她的離去表示悲傷。韓文萱是一個高瘦白淨，個性開朗的女生，大家都習慣叫她Hannah，她平時很低調。據說她當時為躲避一隻突然出來的熊，才發生的車禍，具體還要等警方調查。她曾經在旅行社工作，疫情後轉行，未料發生這樣的悲劇實在惋惜。

鮑爾 疫情 威斯康辛州

上一則

好康報您知／心安超市（Zion Market）

下一則

洛城11歲華裔方子軒 全美空手道冠軍

延伸閱讀

伊州70號高速路嚴重車禍 灰狗巴士連環撞3死14傷

伊州70號高速路嚴重車禍 灰狗巴士連環撞3死14傷
台灣畫家陳菊美畫作 入選州際沙龍展

台灣畫家陳菊美畫作 入選州際沙龍展
奉獻華社40年 五分局華裔巡警李銘榮退

奉獻華社40年 五分局華裔巡警李銘榮退
打擊大賣場零售盜竊 密爾比達警方聯手公路巡警逮捕11嫌

打擊大賣場零售盜竊 密爾比達警方聯手公路巡警逮捕11嫌
反對促進多樣化 威州共和黨砍威大預算

反對促進多樣化 威州共和黨砍威大預算
反對促進多樣化 威州共和黨砍威大預算

反對促進多樣化 威州共和黨砍威大預算

熱門新聞

「一點點」奶茶全美第一家店落座聖蓋博，價格親民大排長龍。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱一杯不到3元 洛杉磯奶茶市場要變天？

2023-07-06 14:49
亞馬遜原價399元的4K電視會員邀請價只要99元。（亞馬遜截圖）

亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

2023-07-10 23:42
很多非法移民到美國找工作，律師提醒最好仍申請工作許可並且報稅。圖為中國走線人在蒙市丁胖子廣場尋找工作機會。（本報資料照）

為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘

2023-07-06 20:46
研究報告顯示，舊金山是全美收入增加潛力最佳城市之一。（美聯社）

全美10大收入增加潛力城 加州3市入列

2023-07-06 02:17
洛杉磯華埠國泰老人公寓，住戶約一半為華裔。（記者王若然／攝影）

洛市國泰公寓易主 9700萬天價售出 多數租戶渾然不知

2023-07-08 21:10

借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

2023-07-06 02:20

超人氣

更多 >
台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了
約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元

約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元
台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了
專家傳授五招 助你機上睡好覺

專家傳授五招 助你機上睡好覺
世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群