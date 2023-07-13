疑閃避熊 32歲華女威州車禍亡

南加鮑爾 溫公園市（Baldwin Park）32歲的華人女性韓文萱（Wenxun Han，譯音），9日在威斯康辛州 發生車禍身亡。據認識她的人表示，初步了解，她當時為躲避一隻熊，結果和其他車輛相撞。她曾從事旅遊行業，疫情 後轉行，發生這樣的不幸令人意外和悲傷。

車禍時間是9日晚上9時40分左右，地點位於威斯康辛州鄧恩縣（Dunn County）在梅諾莫尼（Menomonie）附近的94號州際公路。鄧恩縣警長辦公室表示，現場發生三車相撞事故，造成1人死亡，兩人受傷。警員們在東行車道38哩標記處趕到現場，發現一輛汽車的駕駛者，來自加州鮑爾溫公園市32歲女性當場死亡。當地巡警正在調查這起事故。

之後警方公開死者的名字是韓文萱（Wenxun Han，譯音），據知情人表示，一早聽說她的噩耗非常震驚，周圍朋友都對她的離去表示悲傷。韓文萱是一個高瘦白淨，個性開朗的女生，大家都習慣叫她Hannah，她平時很低調。據說她當時為躲避一隻突然出來的熊，才發生的車禍，具體還要等警方調查。她曾經在旅行社工作，疫情後轉行，未料發生這樣的悲劇實在惋惜。