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阿罕布拉橋屋被買走 新主人：先修屋頂、除黴

編譯侯乃云 / 綜合報導
阿罕布拉市著名橋屋證實由一名羅斯密男子成為房子新主人。(取自KTLA）
阿罕布拉市著名橋屋證實由一名羅斯密男子成為房子新主人。(取自KTLA）

日前阿罕布拉市著名橋屋證實由一名羅斯密（Rosemead）男子成為房子新主人。該男子名叫德萬．卡洛．克拉姆（Dwain Carlo Crum），現年67歲，上個月買下這間住宅。

「我非常高興買下了它」，「有些人稱它為山怪屋，但我想稱它為洛杉磯的橋屋」，克拉姆說。走進屋內，它看起來就像一般房子，直到向窗外一看，就會看到穿過聖蓋博谷社區的防洪通道，該通道位於洛杉磯市中心東北約10英里處。

「據我所知，這是唯一一個有房子在上面的橋」，克拉姆說。一個月前，他參觀這棟面積462平方英尺，只有一房一衛的住宅。那時他就想買下它。

「我從未如此想要一個東西」，克拉姆說。但他很快地陷入了一場競購戰。「太多人參觀房子了。」房地產經紀人道格拉斯．李（Douglas Lee）說。「我接到密來自蘇里州、內華達州和華盛頓州的電話。它的掛牌價為24萬9950美元，而售價高達43萬美元。」

在此之前，克拉姆居住在自己長大的家裡，並在同一間學校擔任了29年的教師，現在他已經準備好做出改變。「我小時候從來沒有過夢想」，「但現在橋屋是我的。」

這座橋屬於阿罕布拉市所有，所以他只擁有橋上的房子。克拉姆不確定他是否會永久居住在這裡，或者將其打造成Airbnb。他打算先修復屋頂，解決黴菌問題。

阿罕布拉 洛杉磯 聖蓋博

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