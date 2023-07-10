新冠疫期無租金收入 房東可申請補助

NBC 4電視台報導，洛縣 近期出台一項新計畫，為在新冠肺炎疫情期間，租客沒有支付租金 的房東 提供租賃援助。

在疫情期間暫停驅逐的政策下，大量租戶可在無需支付租金的情況下避免遭到房東驅逐，但是房東的財務問題卻隨之而來，許多房東無法支付貸款或水電費。

洛縣這項新計畫，即適用於這些沒有獲得州政府財政援助者，但房主們的房產需位於洛縣縣屬地（unincorporated areas ）。

洛縣消費者和商業服務局（Department of Consumer and Business Services）副主任奧爾莫斯（Christian Olmos）表示，「你必須在洛縣擁有四個或以下房產，這些房產都需在洛縣境內，而非洛市。」

若房東在2020年3月1日至今年3月底這段期間，因租客未能支付租金而受到經濟影響，而且未獲得加州援助，他們可望有資格獲得最高3萬元補助。

但有一個重要要求必須滿足。奧爾莫斯說，「接受這筆資金，房東同意免除房客債務，而非驅逐房客，這點非常重要。」

為符合資格，房東抵押貸款餘額需低於100萬元，且證明拖欠的租金對他們產生影響。審核資格取決於收入和債務證明、納稅申報表、合同、抵押文件等。

這筆資金分配截止日期為12月，但由於資金有限，洛縣消費者和商業服務局建議房主盡快申請，一旦符合要求，將在大約30天內收到通知。

若需申請流程上的幫助，可致電213-381-2862洛縣鄰里住房服務單位（Neighborhood Housing Services of LA County），線上申請可上https://dcba.lacounty.gov/MORTGAGERELIEF/。