橙縣華人獅子會 洪陳鋒連任會長

國際獅子會District 4-L4區長杜蘭特(Craig J Durand，右)將獅子會開會敲鐘槌，授予橙縣華人獅子會連任成功的會長洪陳鋒(左)。 (橙僑中心提供)

橙縣華人 獅子會近日在橙縣華僑文教服務中心舉辦第37屆年會暨理事交接典禮，在國際獅子會District 4-L4區長克雷格‧杜蘭特(Craig J Durand)監交下，現任會長洪陳鋒連任新屆會長、新屆理事完成交接。這次活動是該會首次在橙僑中心舉行的年會，會長洪陳鋒希望讓國際獅子會區長與中華民國 駐外機構有交流機會。

當天駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育應邀出席，並表彰上屆理事團隊的貢獻。張正育致詞表示，國際獅子會以「We Serve」的服務利他精神創會，不斷在全球各地開枝散葉成立分會，在不同國家、不同地區連結成綿密的服務網路。橙縣台美人在1986年成立「橙縣華人獅子會」，37年的蓬勃發展及社區服務，一步一腳印的成績讓台美人與主流社區、台裔社區緊密連結，希望未來會務更加蒸蒸日上。橙縣僑教中心主任蕭蓓如亦應邀出席，她致詞感謝橙縣華人獅子會在社區服務的協助，讓大家知道台灣人的熱心與服務精神。

橙縣華人獅子會2023年6月24日在橙僑中心舉辦第37屆年會暨理事交接典禮。(橙僑中心提供)

當天參加來賓還包括國際獅子會在國際獅子會District 4-L 2區長呂政達、District 4-L4區長夫人杜蘭特(Lynda Durand)、美國台灣人獅子會會長劉博仁、僑務諮詢委員林翠雲、許正雄、呂耀勳及徐湛生、僑務顧問張欣珠、沈柏文、康秋霞、張亦珍及王孟恩、僑務促進委員陳鳳桃、胡佳惠及張慧玲、北美洲台灣人醫師協會總會長楊熾勳、南加州台灣客家會前會長胡永全、橙縣華人獅子會財務長楊怡文、秘書長鄭麗雅、理事與會員等30餘人。