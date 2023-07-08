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警跪壓非裔女嫌掀爭議 警律師稱正當執法

記者張宏／洛杉磯報導
警察工會律師余湯姆 。（記者張宏／攝影）
警察工會律師余湯姆 。（記者張宏／攝影）

洛縣警局警察6月24日在蘭卡斯特（Lancaster）一家商店外執法時，抱摔跪壓一名非裔女嫌的視頻引發爭議，洛縣警局日前公布警察隨身攝像機的視頻，警方代表律師余湯姆5日表示，警察們接受過訓練，可將反抗的嫌疑人按倒在地。

警方代表律師余湯姆（Tom Yu）接受本報採訪時表示，24日警察被呼叫抵達該商店，對Barnes先生和Houseton女士涉及的搶劫案進行調查，Barnes和Houseton也都被拘留了。執勤警察開始對Barnes進行搜身；Houseton女士也因參與搶劫案，接受調查並被拘留。警察特別告訴兩名嫌疑人，他們只是被拘留，而不是被逮捕。

余湯姆辯護的警察，因為Houseton女士的抗拒而將她按倒在地。Houseton多次明確說「你不能碰我……」。警察們接受過訓練，可以將扺抗執法的嫌疑人按倒在地，以獲得服從並安全的給嫌疑人戴上手銬。 到達地面後，Houseton女士仍然不合作並進行抵抗。

余湯姆在之前接受ABC7訪問時表示，涉事警察被派去處理警方認為正在進行的搶劫案，據稱嫌疑人威脅該商店員工。如果這名女子當時遵守警察要求，警方就不必使用武力將她打倒。她不是無辜旁觀者，她也參與這起搶劫案並被拘留。

警方公布視頻可聽到非裔男性詢問「我為什麼被捕……因為什麼？」執勤警察說，「你沒有被捕，你只是被拘留了」。將男子戴上手銬後，警察走向正在記錄這場面的非裔女性。他們試圖抓住她的手臂，但她把警察推開，並喊道「你不能碰我……」。警察說「Stop」，然後她被扔到地上後尖叫起來。女人接著說「這一幕已在YouTube上直播」，警察說「Stop，否則我就打你的臉。」該女子回應「你打我，你就會被起訴。」這名女子在雙方對峙期間被噴了胡椒噴霧，她並指責警察用膝蓋壓住她的脖子。

在一名現場目擊者的手機視頻裡，被捕的男子大喊「不要那樣把她摔倒」，並聲稱該女子患有癌症。

目前涉案的警察已被調離外勤職務，等待進一步的行政審查。

此事也引發人權組織的反應，一個名為Cancel the Contract機構組織在案發商店外集會，要求警方解雇視頻中的警察。該組織發言人Raquel Derfler表示，這對非裔夫婦被指控偷了蛋糕，這是不可想像的。他們是兩名老人，警方表現就好像在擔心自己的生命。看到被推倒的女性舉起手來的影像，她沒有威脅，但是這個警察走過去，抓住她的脖子，將她摔倒在地，然後用膝蓋放在那裡，當時地面很燙。

警察 非裔 洛縣

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