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LAX國際航廈衛星大廳改造 增加8登機口

洛杉磯訊
洛杉磯國際機場（LAX）中場衛星大廳南面改造計畫（MSC South）6月29日動工，洛杉磯機場委員會成員、洛杉磯世界機場 (LAWA) 高管及設計、施工團隊成員出席了儀式。（LAX提供）
洛杉磯國際機場（LAX）中場衛星大廳南面改造計畫（MSC South）6月29日動工，洛杉磯機場委員會成員、洛杉磯世界機場 (LAWA) 高管及設計、施工團隊成員出席了儀式。（LAX提供）

洛杉磯國際機場LAX）耗資數十億元打造的中場衛星大廳南面改造計畫（MSC South）6月29日動工，這是Tom Bradley國際航廈西登機口的延伸，新項目將為窄體飛機增加約15萬平方英尺的空間和八個登機口。

MSC South項目採用首創的異地施工和搬遷（OCR）施工技術，將在距項目現場約一英里半的地方分九個部分建造，然後交付和組裝到位。OCR技術既具有創新性又具有適應性，可節省公共資金和時間，並具有高度建築控制和監督能力。

在建築上，項目廣場設計元素深受著名現代主義住宅的影響。外部遮陽系統（大廳立面上的遮陽功能）勾勒出洛杉磯周圍景觀的視線，並連接到建築物的內部天花板，為客人創造強烈的場所感和室內外連接。在MSC South內部，旅客舒適度至關重要，其內部感覺更像是一個家庭空間，而不是傳統的機場大廳。

洛杉磯世界機場（LAWA）首席執行官埃爾巴奇（Justin Erbacci）表示，新項目採用首創異地施工和搬遷技術，這證明LAWA 對創新的一貫關注，該技術將加快項目進度，並且節省資金。

洛杉磯國際機場 (LAX) 將投資數十億元打造中場衛星大廳南面改造計畫(MSC ...
洛杉磯國際機場 (LAX) 將投資數十億元打造中場衛星大廳南面改造計畫(MSC South) ，圖為建造概念圖。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 LAX

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