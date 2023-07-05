20億彩券得主 出門帶3保鏢

據報導，卡斯楚在離開一家銀行時，被發現有三名保鏢尾隨其後。（取自Sun）

贏得創紀錄20億勁球 （Powerball）頭獎的幸運兒卡斯楚（Edwin G. Castro），日前被拍到僱用三名貼身保鏢，每周七天全天候保護他的安全。

依據太陽報（The Sun）報導，卡斯楚在離開一家銀行時，被發現有三名保鏢尾隨其後。有消息稱，有關真正頭獎得主的爭議，再次將卡斯楚推向關注焦點，這應該是他為保護個人安全特別僱用的安保人員。不過保鑣一事未獲本人證實。

自今年2月加州 彩券局公布中頭獎的是卡斯楚後，有一名男子聲稱他才是真正的獲獎者，並聘請律師提告。這名男子在訴狀中指稱，2022年11月7日勁球獎開獎前一日，他在洛杉磯 縣艾塔迪那（Altadena）的老喬汽車保養廠（ Joe's Service Center）買下那張價值20億4000萬元的彩券，但該彩券後來被卡斯楚偷走。

不過，加州彩券局官員很快否認這張頭獎彩券被盜的說法，並表示對中獎者的審核過程非常有信心。

自中獎後，30歲的卡斯楚一直忙於開展投資。NBC報導，卡斯楚2023年初一次性領取億萬獎金後，隨即砸下2550萬元在南加好萊塢山（Hollywood Hills）購買一棟山景豪宅，與當紅女歌星Ariana Grande、演員「格雷女」Dakota Johnson和著名脫口秀主持人Jimmy Kimmel等一眾明星為鄰。之後，他又出手約400萬元，在中獎地艾塔迪那附近購入一套日式風格的豪宅。

此外，一夜之間成為億萬富翁的卡斯楚，還被拍到駕駛一輛價值不菲的復古保時捷跑車出入銀行。

據TMZ報導，卡斯楚在艾塔迪那地區出生和長大，畢業於洛杉磯縣Crescenta Valley高中。後來他就讀於布班克市（Burbank）的伍德伯里大學（Woodbury University），並獲得建築學學位。