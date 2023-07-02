狗狗免遭驚嚇 專家分享妙招

國慶將至，各地慶祝焰火秀進入燃放倒計時。保護動物組織特別提醒，每年國慶日民眾慶祝活動的高潮，也是寵物狗狗們飽受驚嚇的時候，主人們可提前做好準備，幫助寵安渡國慶夜。（記者楊青╱攝影）

國慶將至，各地慶祝煙火秀進入燃放倒計時。保護動物組織特別提醒，每年國慶日民眾慶祝活動的高潮，也是寵物狗狗們飽受驚嚇的時候，一些狗狗甚至因過度受驚而翻牆逃竄，主人需提前做好準備，幫助寵物安度國慶夜。

南加州 各地動物避難所的報告顯示，每年國慶節之後，他們收到的流浪狗數字都顯著升高，主要原因很多狗狗對聲音特別敏感，尤其是國慶夜各地的煙火燃放和爆炸聲，常常導致很多狗狗驚慌失措，甚至不堪忍受巨響驚嚇而翻越牆壁，之後卻找不到回家的路，成為流浪狗。

動物避難所工作人員表示，其實只要提前準備，主人們還是可以有效幫助狗狗在國慶節煙火燃放期間減少驚嚇，平安度過。教戰指南包括：提前逐漸讓狗狗喜歡煙火燃放和爆炸的聲音，比如現在油管（YouTube ）上有不少類似的小視頻，放這些視頻給狗狗看，同時和它們一起玩耍，狗狗會開始將煙火聲音與美好、有趣的事物聯繫起來，減少恐懼感。有狗狗主人表示，她在狗狗脖子上提前抹了一點精油，結果發現減恐效果特別好。

保護寵物專家也建議事先給狗狗準備一個相對隱秘的空間，加一些舒適的毯子、還有它們最喜歡的玩具，當煙花燃放時，安全的空間會大大減少狗狗的恐懼感。

讓狗狗有事可做，也是減少它們恐懼感的有效辦法，現在一種流行的分散狗狗注意力的策略，是給它們冷凍的美味食物，比如冷凍骨頭，這樣狗狗可以在幾個小時内精力都集中在啃咬這些美味上。

專家也建議在國慶節的白天帶狗狗去進行一次長途的散步，盡可能釋放它們的精力，減少它們晚上的興奮；此外在煙火秀登場之前給狗狗穿上背心，也能增加它們的安全感；如果主人計劃在煙火秀期間外出，可以打開收音機或電視，用家中的聲音分散狗狗們對煙火轟鳴噪音的注意力；在煙火燃放期間關閉窗戶和窗簾，以最大程度地阻隔聲音傳入，也是增加狗狗安全感的有效辦法。