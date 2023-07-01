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瘋狂通勤 洛男年搭238趟飛機

記者趙健／洛杉磯市報導
一名家住洛杉磯的研究生在上學期間每周乘坐飛機在洛杉磯和舊金山之間往返三次上課，從未缺席過一堂課。（記者趙健/攝影）
一名家住洛杉磯的研究生在上學期間每周乘坐飛機在洛杉磯和舊金山之間往返三次上課，從未缺席過一堂課。（記者趙健/攝影）

日前，一名家住洛杉磯的研究生因在網路上分享瘋狂通勤經歷迅速走紅；他在柏克萊加大就讀期間為節省房租，每周乘坐飛機在洛杉磯和舊金山間往返三趟（總共乘坐6次飛機）上課，從未缺席過一堂課。這位化名Bill的當事人日前接受KTLA 5採訪，講述這一不可思議的通勤經歷。

Bill在題為「為節省房租，家住洛杉磯的我頻繁搭乘飛機通勤」的帖子中表示，上學期間，他每周至少在洛杉磯國際機場（LAX）和舊金山國際機場（SFO）間往返三次。當時，他的同學以為他會很快會放棄，但他卻堅持下來。

接受KTLA 5採訪時，Bill表示，他的教授和同學都知道他是一個「超級通勤者」，他的同學不會問他「晚餐吃什麼？」，而是問「你什麼時候飛回來？」

在不到一年的時間裡，Bill總共乘坐238趟航班，飛行9萬2089哩，時長7萬5955分鐘。據Bill描述，通常情況下，他會在凌晨3時30分起床，然後前往機場搭乘早上6時從LAX飛往SFO的航班。之後，他會乘坐早上8時30分的公交前往柏克萊校園，然後自10時開始上課。一整天的課程結束後，他會以同樣的路線返回洛杉磯，約在午夜左右到家。

Bill說，當他被加州大學一年制的工程碩士專業錄取時，他住在洛杉磯，且房子的租金在他可以承受的範圍。他之所以選擇「兩邊跑」，主要是考慮到他在完成學業後，還會回到洛杉磯，因此想避免在灣區租房。

Bill還在社交平台Flyertalk上詳細記錄他這一段瘋狂的通勤經歷中的花費。2022年8月至2023年5月間，他總共花費了5592.66元。其中，公交費用671.29元，停車費用520元，汽油費1948.27元，飛機上的無線網路費用為39.96元。

飛行方面，阿拉斯加航空費用1552.1元（共計40萬7500哩）、西南航空費用758.24元，美聯航費用71.3元， Avianca航費用15.6元，Spirit航班費用15.9元。 Bill表示，柏克萊校園附近的月均房租約1300元，一年下來高達1萬5600元，對比與他一年的機票花費，「超級通勤」替他省下萬元租金。

Bill在文章中表示，這是他一生中做過最瘋狂的事，他很高興能順利畢業，並且從未缺席任何一堂課。他的秘訣是「將每次飛行視為一次旅行，而不是通勤。」

洛杉磯國際機場 柏克萊加大 租金

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