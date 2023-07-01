加州迎乾燥酷暑 當心野火、停電

努什、陶彼得和梅吉亞三位在介紹自己的背景後一致呼籲制定計劃、傳遞信息的重要性，並鼓勵人們保持聯繫以獲取必要的支持。他們強調人們應時刻留意周圍環境，並提醒人們災難可能隨時發生，因此做好準備至關重要。（記者張庭瑜/攝影）

加州 正迎來愈來愈炎熱和乾燥的夏季氣候，這也給加州人帶來許多不同的挑戰，如野火、野火煙霧、高溫 、停電和危險的危機。各級政府和社區組織正積極應對這些情況，嘗試為民眾提供所需資源和支持。

加州州長緊急服務辦公室（Cal OES）和Listos California與少數族裔媒體中心（EMS）6月29日一同舉行座談會，共同探討如何幫助社區應對氣候相關災害，以幫助民眾安全度過今年夏天。

國家氣象局的氣象學家和加州氣象局的聯絡人默多克（Brayden Murdock）表示，本周末將是加州迎來典型夏季氣候的第一個周末。他強調，加州將經歷持續的高溫和晴朗天氣，也同時會面臨局部降雨導致的洪水 問題。他呼籲民眾做好應對高溫和降雨準備，並關注氣象局的更新信息。

Cal OES危機溝通與公共事務部助理主任佩拉約（Diana Crofts-Pelayo）表示，加州面臨愈來愈熱和乾燥氣候，與極端高溫、野火、能源問題和水安全等風險密切相關。州政府正積極努力提供所需的資源，並呼籲居民制定計劃，保持聯繫並做好應對準備。

Lamont Digital首席執行官拉蒙（Alf Lamont）表示，他們為加州居民提供的夏季安全內容，涵蓋了野火、野火煙霧、極熱、停電和冰急流等五種季節性威脅，並提供多語言、動畫和視頻等形式傳播。他們的目標是鼓勵人們充分利提供重要的安全信息，並幫助到高風險和弱勢族群。

應急準備協調員努什（Jacqueline Nushi）則強調為孩子們提供一些工具和支持的重要性。她分享了一位家長在火災期間提供災難指南給孩子的實際情況，並強調內容的易讀性和易理解性很關鍵。她提醒人們始終注意周圍的環境，並強調災難可能隨時發生。

弗雷斯諾亞裔商業學院和資源中心（Fresno Asian Business Institute and Resource Center）項目專家陶彼得（Peter Thao）強調制定計劃並傳達信息的重要性，並鼓勵人們保持聯繫以獲取必要的支援。

社區組織救援工作（CORE）緊急行動總監梅吉亞（George Hernandez Mejia）提到他們在野火發生前進行野火緩解計劃，並提供房屋加固和疏散區支援，成功緩解野火發展。