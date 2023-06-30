阮昭雄訪中華會館 向國父銅像獻花
中華民國僑務委員會副委員長阮昭雄於6月28日（週三）訪問了羅省中華會館，並參觀了這座具有象徵意義的建築物。隨後在孫中山銅像前獻上花圈，表達對國父的崇敬之意。
阮昭雄拜會中華會館受到僑胞們熱烈歡迎，並在會館門前收到一束鮮花。中華會館主席李金生熱情歡迎阮昭雄副委員長到訪，並談到與僑委會長期以來的合作與互助，對阮昭雄的到來非常高興。
阮昭雄也感謝大家的熱情接待，並提到自己曾以民意代表的身分訪問洛杉磯，對當地僑界留下深刻的印象。他強調了中華會館的歷史和重要性，除了感謝僑胞對中華民國的支持，也感謝他們在各項慶典活動中的參與。
阮昭雄副委員長受訪時透露，自己剛上任不久，因此，此次行程安排包括拜訪傳統華僑社團和台灣企業。其中一個特別的行程是前往鳳凰城，因為台積電在當地設有分支機構，預計會有許多家屬同行。僑務工作的重點之一是傾聽僑界的需求和意見，並將其帶回台灣以尋求解決方案。他們還希望通過與僑界和各地僑基地的互動，傳遞台灣的價值觀，如民主、法治和人權，並與主流社會建立聯繫。阮昭雄也強調了與僑胞互動的重要性，他舉例指出不同僑社對國內問題有不同的看法和建議，儘管這些問題可能不在他們的業務範圍內，但作為僑胞的平台，他們應該了解並反映這些問題。此外，他們還希望通過與僑界和各地僑基地的互動，傳遞台灣的價值觀，並與主流社會建立聯繫，以改善台灣在國際環境中的地位。
在活動期間，主賓互贈了禮物。中華會館贈送了羅省中華會館的紀念手冊，而阮昭雄則贈送了天仁茗茶禮盒。中華會館監事們也一一向阮昭雄介紹了該會館的歷史並展示了相關歷史照片。隨後，與會者一同前往孫中山銅像前獻花，以表達對國父的敬意。
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