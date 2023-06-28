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需求直線下降…洛市商辦單價跌幅43% 位居全美首位

記者趙健／洛杉磯市報導
數據表明，隨著辦公需求的縮減，商業地產市場正面臨空前危機。（Google地圖）
數據表明，隨著辦公需求的縮減，商業地產市場正面臨空前危機。（Google地圖）

隨著遠程辦公愈來愈多，傳統辦公樓的需求近年直線下降。據商業地產市場分析公司「商業前沿」（Commercial Edge） 日前發布的研究報告，洛杉磯市辦公樓的單位銷售價格已從去年的每平方呎412美元，跌至今年5月的每平方呎237美元，跌幅高達43%，位居全美首位。

「商業前沿」統計數據顯示，5月全國辦公樓銷售總規模為119億美元，平均價格從去年的每平方呎250美元跌至今年5月的195美元，降幅22%。而洛杉磯市是全國所有城市中單位價格跌幅最大的城市。

辦公樓價值的縮水可從日前成交的洛杉磯市中心聯合銀行廣場（Union Bank Plaza）嗅出端倪。據「商業觀察家」（Commercial Observer）報導，總部位於橙縣新港灘市（Newport Beach）的KBS公司於2010年以2億800萬元收購的聯合銀行廣場，在今年3月以1億400萬元的價格賣出，損失50%。

在銷售規模方面，截至今年5月，洛杉磯市已成交的寫字樓交易規模達10億100萬元；雖然銷售規模位居美國西部地區之首，但與去年的同期相比，下降了47%。

此外，據「商業觀察家」報導，包括洛杉磯市中心歷史悠久的PacMutual大樓和62層怡安中心 (Aon Center)在內的多棟標誌性辦公樓，都已大幅折價上市。而洛杉磯市中心最大的辦公樓業主Brookfield，也已在市中心的三棟辦公樓上，拖欠了總金額超過10億美元的債務。

「商業前沿」預計，之後還將有更多的辦公樓虧損出售的案例，商業地產未來不容樂觀。

數據表明，隨著辦公需求的縮減，傳統的商業地產市場正面臨空前危機。地產信息分析公司CoStar的數據顯示，波士頓、紐約、邁阿密、聖地牙哥、橙縣、洛杉磯、舊金山和西雅圖等地的A級（優質）辦公樓銷售，自2021年下半年以來一直持續下降至今。

不過，KW Commercial的商業總監和國際認證商業投資顧問Jennie Ching則表示，雖然受疫情影響辦公樓銷售跌至冰點，但有時困難即是機遇，現在可能是一個不錯的入場時機。

全國辦公樓價格及銷售
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洛杉磯 橙縣 疫情

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