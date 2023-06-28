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南加好市多洗車 不到8元

記者張宏鄉／洛杉磯報導
好市多只在限定的分店提供洗車服務，加州有七家分店提供洗車服務。（記者張宏／攝影）
好市多只在限定的分店提供洗車服務，加州有七家分店提供洗車服務。（記者張宏／攝影）

好市多洗車，無論車型大小收費只要7.99元，稱得上物美價廉良心價。但南加州只有七家好市多（Costco）提供洗車服務，因在提供洗車服務的幾個好市多距離華人區比較遠，很多華人無機會感受。記者實地親測，分享好市多洗車服務的體驗。

（影音來源：記者張宏）

加州好市多只在限定分店提供洗車服務，包括Lancaster、Oxnard、Norwalk、Poway、San Juan Capistrano、Torrance和Victorville七個地點，在加油時會有提示是否加入洗車選項，也可在洗車區域入口處用會員卡支付，該項服務只提供給好市多會員。

洗車價格無論車子大小和型號一律7.99元，和其烤雞價格一樣，多年不變。這7.99元包括的洗車服務有外部清洗和打蠟、輪胎拋光和車輪清潔，及底盤的防銹清洗，值得一提的是，使用的Envirosoft的泡沫刷對車油漆磨損率很小。

洗車區域通常是獨立區域且有其獨立營業時間，車子須排隊入場，通常等待時間也是因地因時段而異，大概要十幾分鐘。坊間傳說如果洗車等待超過一個小時，能獲得免費洗車一次，但是好市多官方並沒有證實。在San Juan Capistrano的好市多洗車區只有一個洗車通道，在入場前工作人員會檢查是否支付完畢，然後車子在上傳送帶前提示把車檔掛到N檔。

之後車子就開始大清洗過程，漫天泡沫和水一點點堆積在車身，幾乎看不請前面視線。一層層的泡沫不斷襲來，刷子在車身清洗打磨，因為使用的是很柔軟的刷子，所以車內幾乎聽不到刷子摩擦聲。之後就是沖水步驟，和外面類似的自動洗車不同，這裡的沖水不是那種水聲大效果小的類型，感覺沒使用多少水，但是車身尤其是車窗上的鳥屎和汙漬都被清洗掉。畢竟好市多是WaterSavers的認證會員，肯定是省水，同時兩邊有巨大吹風機吹乾水漬。

前後只花大概三分鐘車子就閃亮乾淨的出來了，以往自助洗車後還需自己拿抹布擦拭水漬或未洗乾淨的部分，但好市多洗車後幾乎不需要自己再動手。這點比那些自助洗車加人工擦拭的洗車行效果還好，而價格只是其一半。

洗車區域入口處，會員可刷卡支付。（記者張宏／攝影）
洗車區域入口處，會員可刷卡支付。（記者張宏／攝影）

好市多 加州 華人

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