南加華人作協換屆 嚴筱意掌舵

北美南加華人寫作協會24日舉行19屆會長暨理監事會交接就任儀式，來自南加州各地的友好協會代表和文友將近200人共襄盛舉。（記者楊青/攝影）

北美南加華人 寫作協會24日舉行19屆會長暨理監事會交接就任儀式，嚴筱意從卸任會長王美手中接過帥印，出任協會新一任會長。新一屆理監事會寫作人才濟濟。來自南加州 各地的友好協會代表和文友將近200人共襄盛舉，表彰先進，展望未來，分享海外華文創作的甜酸苦辣。

洛杉磯僑教中心副主任劉岱欣、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處領事趙子懿、北美華人作家協會總會會長游蓬丹、世界日報總經理李銘濱、北美華文作家協會總會顧問林德憲、世界華人文化藝術交流中心主席劉俊民、加州華人工商婦女企業管理協會創會會長任菲比、洛縣縣政委員會代表吳忠國等應邀參加活動。

王美在總結過去四年的工作報告中表示，南加州華文寫作人才濟濟，在堅持筆耕的同時，最難能可貴的是大家以文會友，文人相親，她在過去四年任期中最感自豪的就是網羅了很多華人寫作高手，不僅寫得好，更是寫得用心，理事會的成員程度非常高。

王美回憶，喜歡寫作的自己從20歲時開始在中央日報和世界日報副刊投稿，2012年受寫作協會前任會長吳宗錦的邀請加入寫作團隊，重新燃放創作熱情。她表示，南加州寫作高手雲集，更難得的是他們在忙碌的工作中堅持不懈，碩果累累，每個人將自己腦海裡的故事用文字呈現出來，很有意義。

新任會長嚴筱意從11年前加入寫作協會，同時多年前起就擔任協會的義工幹部，她感謝大家的信任，同時慶幸寫作協會的會員和義工們都非常熱心，一呼百應。

她表示，寫作協會兩年前開始舉辦文苑文學獎，最大的用意就是希望突破現在平面媒體越來越少的瓶頸，讓文學創作愛好者的文字和故事，通過文學獎的平台呈現給大眾，文友們筆下的故事，有辛苦，有悲傷，有快樂，有奮鬥，有成功，或者不太成功，每個人的故事都有血有淚，可歌可泣。協會計劃每兩年辦舉辦一次文苑文學獎。今年將在十月份舉行，所有的優秀文章都將在文苑期刊和世界日報上刊登。

在當天的活動上，資深文友宋久瑩、蕭景紋、周遠馨、薛永康、吳黎耀華等分享了多年筆耕的心情故事。