現身說法／華人二代學不學中文 父母是關鍵

海外第二代華人 學習中文的理由大致相同；但選擇不學的，則是各有原因。

在美第二代華人學與不學中文，很多程度是由家長決定。格蘭杜拉O同學的母親在中國大學上的是新聞專業，來美留學攻讀大眾傳播，一輩子都用文字和語言工作，「沒强迫孩子學習中文，一是因為他是美生美長；二是不想强迫孩子，更希望他快樂長大」，O媽媽說，照理說她最應該强迫孩子學習中文，但事實上和很多華人父母認為自己的國家就是孩子的母國想法不一樣，她認為孩子出生在美國，這裡就是他的祖國，英語當然是第一語言。

母語是美語「讓孩子快樂成長」

同樣沒有强迫兩個孩子學習中文的洛杉磯國家電視廣播公司知名華人記者李先生表示，他作為美國的移民 ，卻要以第三者的身分强迫出生在美國的孩子，以中文作為母語來學習，是很奇怪的事情。

李先生表示，移民美國30多年，至今對從小生活的北京有深厚感情，卻對父母親的家鄉知之甚少，也不會講父母的家鄉話，但這些完全沒有影響他的人生和各種發展；同樣，他不能强迫自己的孩子一定要學習父母的語言，尤其是孩子不願意時。一路走來，他的孩子都在美國健康快樂地成長和發展。

但也有「後悔」當年沒有好好學習中文的華裔。同是國家電視廣播公司知名記者的陳先生，最近就遇到了不會講中文的煩惱，他年近九旬的母親因要登廣告雇傭會講中文的傭人，但他不講華語，最後只能找會懂講華語的人同時三方對話幫忙。

支持學中文「多種語言多把刀」

亞凱迪亞 三個孩子都先後學習中文的林女士表示，她覺得孩子學習父母的語言是天經地義，更重要的是，「多一種語言多一把刀」，對孩子未來發展只能加分不會減分。她同時認為，孩子的未來有各種可能，包括到華語地區發展，工作和生活，或者將來與中國和台灣做生意，都會用到華語，未雨綢繆，打有準備之仗。

林女士也承認，學習任何一門語言都不容易，尤其是中文的書寫，和拼音文字完全是兩個系統。她的孩子們開始每個周末上中文學校「都會面色難看或沒有表情」，但時間一長，也會慢慢習慣，「最後當他們能夠聽説讀寫中文時，看得出那種自豪」。

從11歲開始上中文學校的何同學表示，她按照父母的希望學習中文，一是不想讓家長失望，二是覺得多懂一門語言是好事。不過她表示，中文學習確實不容易，她已經學習兩年多，平常在家講中文，沒有問題；到學校主要是學習讀和寫，「難，進步不大」。現在除了寫自己的名字外，可以寫一些簡單的句子，但中文書和報紙還是看不懂，「老師說需要堅持」。