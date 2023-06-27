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報名出現非華裔 亞裔、歐洲學生成中文教學拓展對象

記者張庭瑜／洛杉磯報導
富樂頓中文學校舉行結業典禮，老師們歡樂合影留念。（劉宜靜提供）
富樂頓中文學校舉行結業典禮，老師們歡樂合影留念。（劉宜靜提供）

儘管面對招生困難，近幾年中文教育的對象有所轉變，鑑於歐美地區對華語文學習的需求逐年增加，美國與中華民國在2022年12月2日共同簽署了「臺美教育倡議」後，陸續在美設立「台灣華語文學習中心設置計畫」，推動至今吸引了許多南加民眾前來上課，報名的人開始出現非華裔、美國本土的學生，亞裔、歐洲是新的族群。

華裔與非華裔 聽聞口碑加入

根據僑務委員會統計，2023年共有66所「台灣華語文學習中心」在歐美地區營運，其中包含54所位於美國。不同台灣華語文學習中心的特色班各有特色，例如，在核桃孔孟中文學校的「台灣華語文學習中心」，吸引了華裔的第二代、第三代以及其他有興趣學習華語的非華裔人士，近期報名者中，有兩位學生是在附近地區聽聞該中心的口碑後主動加入。

台灣華語文學習中心核桃孔孟中文學校執行長官慧珍認為，這可能是因為學生和家長對該中心的教學質量和文化活動有所了解和認同。而喜瑞都中文學校的台灣華語文學習中心，則設有普通華語學習班、與商會合作推出的專班和樂齡班，吸引了不同背景和需求的學生。此外，洛杉磯慈濟人文學校的台灣華語文學習中心也推出實體教學，除了一般對話，也教學一般生活應用對話和文化。

喜瑞都中文學校所開設的商會專班，吸引了許多台美人的積極學習商業中文。（台灣華語文...
喜瑞都中文學校所開設的商會專班，吸引了許多台美人的積極學習商業中文。（台灣華語文學習中心截圖）

自發報名 孩子、家長一起學

南加地區的台灣華語文學習中心的負責人們，分享了各校的特色和成果。官慧珍表示，該校主要在周六租借核桃高中的教室進行課程教學，在內容方面，該中心使用華語文學習委員會提供的教材，並將中文教學與文化傳承相結合。

喜瑞都中文學校的主任顏綠新則表示，該中心的華語學習班吸引了許多中文學校的學生家長自發報名，讓孩子和家長能夠一同學習華語文，招生情況相對順利。此外，該學校還與台美商會合作開設商會專班，在台美商會辦公室進行課程。這個班針對台美商會的青商會會員或他們的朋友，提供相關的商業華語課程。

核桃孔孟中文學校的線上教學課程吸引了學生們的認真學習。（台灣華語文學習中心截圖）
核桃孔孟中文學校的線上教學課程吸引了學生們的認真學習。（台灣華語文學習中心截圖）

最初線上教學 今年增實體班

富樂頓中文學校的主任劉宜靜分享最初以線上教學為主，但今年新增了一個實體班，而其他兩個班則繼續進行線上教學。隨著招生逐年增加，現在已經有三個班級運作。

學生組成方面，劉宜靜提到他們學校吸引來自不同亞洲國家學生，觀察到亞裔學生對學習華文的興趣和接受度相對高，這可能與他們在美國社會中的環境有關。關於課程內容，主要側重於日常生活對話和旅遊交流。

洛杉磯慈濟人文學校暨台灣華語文學習中心的主任林宜汶也表示，該學校已經開設了兩個班級。這些學生來自不同的專業背景，並且對學習華語很有熱情，這讓她感到非常自豪。

華裔 招生 核桃

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