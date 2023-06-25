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北美台灣研究學會年會 百人交流

記者張庭瑜/洛杉磯報導
陳嘉元認為，這次研討會將進一步拓寬對台灣議題的研究視野，促進國際學術界對台灣的關注和理解。透過這樣的交流平台能夠加深學者之間的合作與互動。（記者張庭瑜／攝影）
陳嘉元認為，這次研討會將進一步拓寬對台灣議題的研究視野，促進國際學術界對台灣的關注和理解。透過這樣的交流平台能夠加深學者之間的合作與互動。（記者張庭瑜／攝影）

北美台灣研究學會（NATSA）6月22日至24日在爾灣加州大學（UCI）舉行年會，主題「抵抗與韌性：重新定位台灣」（Resistance and Resilience: Repositioning Taiwan），年會包括12場專題演講、圓桌討論、交流活動，以及一場全天候展出的裝置藝術和14場由投稿者組成的論文場次，逾百位專注研究台灣的學者和學生切磋交流。

北美台灣研究年會是目前北美最大的台灣研究學術活動，年會吸引了台灣研究生、研究台灣問題的國際學生以及新近畢業生。這個年會不僅是台灣研究學者和學生知識交流的定期論壇，也是對東亞地區和全球問題有興趣的研究人員獲取動態交流和開闊學術視野的重要場合。

北美台灣研究學會會長吳稚涵介紹，該學會成立於1990年代，目前已舉辦了28屆北美台灣研究年會，提供了一個學術對話空間，讓不同學科和研究領域的學者們，針對與台灣相關的議題進行國際交流和追求研究出版。

她指出，今年的年會主題「抵抗與韌性：重新定位台灣」有其深意。烏俄戰爭給台灣帶來了很大的啟發，尤其是近年來中國威脅的加劇。因此，台灣需要具備抵抗力和蔡總統所強調的「靱性」。她認為，過去研究台灣的趨勢總是從中國問題延伸，但希望這次的年會能改變這種視野，讓台灣研究不再僅限於中國，並希望台灣能與其他地區建立更廣泛的聯繫，找到更多元的議題，重新定位台灣在國際上的地位。

年會第二天，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組長陳嘉元致詞，除了介紹了科技組主要推動台美科技交流合作的工作，包括處理與科技相關的聯繫業務，支持相關研究合作計劃、協助人才招聘、建立與國內專業學人和專家的互動聯繫，推動台美研究機構間的合作研究並擴大合作範圍和項目等。他也表示，這次研討會有助於提升海內外對台灣議題的研究，希望能引領更高層次、更廣泛的方向討論，並實現國際化的目標。

值得一提的是，在去年訂下主題後，年會開放關於「台灣研究」主題的論文投稿。他們收到了來自世界各地的150多篇論文，最終選出約50篇進行展示。這些論文提供了建設性的觀點，為未來的「台灣研究」帶來了新的方向。

吳稚涵介紹了北美台灣研究學會的背景和使命，年會提供了一個學術對話的平台，吸引了不...
吳稚涵介紹了北美台灣研究學會的背景和使命，年會提供了一個學術對話的平台，吸引了不同學科和研究領域的學者們聚集一堂，就與台灣相關的議題進行深入交流和研究。（記者張庭瑜/攝影）
觀眾齊聚現場聆聽講座的內容，他們的熱情和參與度體現了對台灣研究的深切關注和學術追...
觀眾齊聚現場聆聽講座的內容，他們的熱情和參與度體現了對台灣研究的深切關注和學術追求。（記者張庭瑜/攝影）

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