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馬斯克鐵籠格鬥查克柏格 積極備戰

編譯廖宜怡╱綜合報導
終極格鬥冠軍賽總裁懷特表示，馬斯克和查克柏格對進行格鬥的態度十分認真。（Getty Images）
終極格鬥冠軍賽總裁懷特表示，馬斯克和查克柏格對進行格鬥的態度十分認真。（Getty Images）

灣區兩大科技領導人馬斯克（Elon Musk）與查克柏格（Mark Zuckerberg）的世紀鐵籠格鬥（cage match）對決並未叫停。事實上，兩人對這場計畫在拉斯維加斯舉行的格鬥賽非常認真，而且籌備工作已在進行中。

終極格鬥冠軍賽（Ultimate Fighting Championship，簡稱UFC）總裁懷特（Dana White）22日表示，他已分別聯絡過馬斯克和查克柏格，以了解兩人對在拉斯維加斯八角鐵籠（Vegas Octagon）舉行激烈決鬥的意願到底有多高。

懷特告訴娛樂新聞網站TMZ：「我昨晚大概花了一個半小時的時間和他們兩人通話，他們都對這場比賽表現出非常認真的態度。」

多年來，馬斯克與查克柏格不斷相互詆毀對方的事業，早就對對方看不順眼。在馬斯克推文暗示查克柏格的Meta正在開發一項競爭服務後，這場世界級富豪的肉搏戰引發了外界極大的關注。

51歲的馬斯克21日在推特上表示，他已準備好和查克柏格進行鐵籠格鬥。馬克柏格隨即在Instagram上說：「告訴我地點。」

馬斯克23日也親口證實，鐵籠格鬥「可能真的會舉行」。他在Twitter Spaces對彭博社（Bloomberg）資深記者凡斯（Ashlee Vance）坦承，他還未開始接受訓練，但已做好準備。他說：「我一般是根據需要來花費時間。我通常不需要跟人打架。」

曾在羅馬尼亞被控強暴和人口販賣的前職業踢拳道選手泰特（Andrew Tate）表示，他願意幫助馬斯克進入戰鬥狀態。他推文說：「我可以訓練你，你不會輸的。」

39歲的查克柏格接受過綜合武術訓練，上個月在塢德賽（Woodside）舉行的巴西柔術（Brazilian jiujitsu）錦標賽中，擊敗了一名Uber工程師，贏得兩面獎牌。這讓許多人下注賭，查克柏格會在這場格鬥中勝出。

體育博彩公司DraftKings營運總監阿維羅（Johnny Avello）說：「查克柏格比馬斯克年輕12歲，還參加過高強度體育活動，穿著9公斤重的背心做完100個引體向上、200個伏地挺身、300個深蹲，然後再跑1哩。」

懷特預測，這場計畫中的賽事，將比2017年愛爾蘭格鬥天王麥葛瑞格（Conor McGregor）和美國前拳擊好手梅偉瑟（Floyd Mayweather）的賽事更受到矚目。麥葛瑞格和梅偉瑟當年的賽事創造了6億元的收入。懷特說，馬斯克和查克柏格這場比賽的收看費用可能為100元，高於標準費用80元，有望締造10億元收入的新紀錄。

馬斯克 查克柏格 灣區

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