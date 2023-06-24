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「西遊ABC」 擴大播放平台

洛杉磯訊
由華裔漫畫家楊謹倫知名漫畫「美生中國人」改編的電視劇「西遊ABC」擴大播出平台。(美聯社)
由華裔漫畫家楊謹倫知名漫畫「美生中國人」改編的電視劇「西遊ABC」擴大播出平台。(美聯社)

美籍華裔漫畫家楊謹倫（Gene Luen Yang）的知名漫畫「美生中國人」（American Born Chinese）改編的電視劇「西遊ABC」擴大播放平台，從21日起在ABC、Hulu和Youtube及Roku披平台上陸續播出。

「美生中國人」漫畫是美國亞裔千禧一代重要文學作品，曾贏得多項榮譽並入圍國家圖書獎決賽，評論稱讚它是對青春期、雙文化認同和種族主義的全新詮釋。該劇集在「爛番茄」上獲得96%的好評度，被稱為2023年最佳電視和串流媒體節目之一，獲好評如潮。娛樂周刊（ Entertainment Weekly ）稱這部劇呈現一種由衷的融合，具有充滿閱歷的幽默和令人振奮的武術動作。

「西遊ABC」將在太平洋時間24日下午6時於ABC平台播出第一集，Hulu是26日至7月9日期間播出第1至3集，YouTube21日播出第1集，Roku是26日至7月10日播出第1至3集。

這部劇現在正在Disney+播放，訂閱者目前可觀看第一季所有八集。故事講述在美國長大的華裔青少年王進（Jin Wang）努力在高中學習和家庭生活之間取得平衡，他認識來自台灣的交換生孫維辰（Wei-Chen）後，意外捲入中國民間神話傳說包括孫悟空在內的眾神戰鬥故事。

這部成長冒險劇由全明星國際演員陣容組成，包括奧斯卡金像獎得主楊紫瓊和關繼威、還有華人熟知的吳彥祖等。獲去年奧斯卡最佳女配角提名的許瑋倫（Stephanie Hsu）飾演石磯娘娘，吳漢章（James Hong）飾演玉皇大帝。

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